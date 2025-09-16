Lagi Mengenai DERP

Derp Coin Logo

Derp CoinHargae(DERP)

1 DERP ke USD Harga Langsung:

$0.0000011756
+0.29%1D
USD
Derp Coin (DERP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:40:27 (UTC+8)

Derp Coin (DERP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000011722
24J Rendah
$ 0.0000011756
24J Tinggi

$ 0.0000011722
$ 0.0000011756
$ 0.000009355161487443
$ 0.00000001985848212
0.00%

+0.29%

+6.90%

+6.90%

Derp Coin (DERP) harga masa nyata ialah $ 0.0000011756. Sepanjang 24 jam yang lalu, DERP didagangkan antara $ 0.0000011722 rendah dan $ 0.0000011756 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DERP sepanjang masa ialah $ 0.000009355161487443, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000001985848212.

Dari segi prestasi jangka pendek, DERP telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan +6.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Derp Coin (DERP) Maklumat Pasaran

No.7438

$ 0.00
$ 1.25
$ 811.16K
0.00
690,000,000,000
690,000,000,000
0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Derp Coin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.25. Bekalan edaran DERP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 690000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 811.16K.

Derp Coin (DERP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Derp Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000003399+0.29%
30 Hari$ +0.0000001614+15.91%
60 Hari$ +0.0000004517+62.39%
90 Hari$ +0.0000004748+67.75%
Perubahan Harga Derp Coin Hari Ini

Hari ini, DERP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000003399 (+0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDerp Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000001614 (+15.91%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Derp Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DERP mengalami perubahan sebanyak $ +0.0000004517 (+62.39%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Derp Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000004748 (+67.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Derp Coin (DERP)?

Semak Derp Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Derp Coin (DERP)

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

Derp Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Derp Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DERP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Derp Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Derp Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Derp Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Derp Coin (DERP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Derp Coin (DERP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Derp Coin.

Semak Derp Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Derp Coin (DERP)

Memahami tokenomik Derp Coin (DERP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DERP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Derp Coin (DERP)

Mencari cara membeli Derp Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Derp Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DERP kepada Mata Wang Tempatan

Derp Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Derp Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Derp Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Derp Coin

Berapakah nilai Derp Coin (DERP) hari ini?
Harga langsung DERP dalam USD ialah 0.0000011756 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DERP ke USD?
Harga semasa DERP ke USD ialah $ 0.0000011756. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Derp Coin?
Had pasaran untuk DERP ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DERP?
Bekalan edaran DERP ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DERP?
DERP mencapai harga ATH sebanyak 0.000009355161487443 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DERP?
DERP melihat harga ATL sebanyak 0.00000001985848212 USD.
Berapakah jumlah dagangan DERP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DERPialah $ 1.25 USD.
Adakah DERP akan naik lebih tinggi tahun ini?
DERP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DERPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:40:27 (UTC+8)

Penafian

