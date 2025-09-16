Apakah itu Derp Coin (DERP)

DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor.

Tokenomik Derp Coin (DERP)

Memahami tokenomik Derp Coin (DERP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DERP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Derp Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Derp Coin Berapakah nilai Derp Coin (DERP) hari ini? Harga langsung DERP dalam USD ialah 0.0000011756 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DERP ke USD? $ 0.0000011756 . Lihat Harga semasa DERP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Derp Coin? Had pasaran untuk DERP ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DERP? Bekalan edaran DERP ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DERP? DERP mencapai harga ATH sebanyak 0.000009355161487443 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DERP? DERP melihat harga ATL sebanyak 0.00000001985848212 USD . Berapakah jumlah dagangan DERP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DERPialah $ 1.25 USD . Adakah DERP akan naik lebih tinggi tahun ini? DERP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DERPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Derp Coin (DERP) Kemas Kini Industri Penting

