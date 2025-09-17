Lagi Mengenai DETF

$0.0003592
-0.02%1D
Decentralized ETF (DETF) Carta Harga Langsung
Decentralized ETF (DETF) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0003062
24J Rendah
$ 0.0003669
24J Tinggi

$ 0.0003062
$ 0.0003669
$ 0.2081073090717489
$ 0.000372209390681396
-0.75%

-0.02%

-7.31%

-7.31%

Decentralized ETF (DETF) harga masa nyata ialah $ 0.0003592. Sepanjang 24 jam yang lalu, DETF didagangkan antara $ 0.0003062 rendah dan $ 0.0003669 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DETF sepanjang masa ialah $ 0.2081073090717489, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000372209390681396.

Dari segi prestasi jangka pendek, DETF telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan -7.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Decentralized ETF (DETF) Maklumat Pasaran

No.7528

$ 0.00
$ 56.87K
$ 35.92K
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Decentralized ETF ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.87K. Bekalan edaran DETF ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.92K.

Decentralized ETF (DETF) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Decentralized ETF hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000072-0.02%
30 Hari$ -0.0021698-85.80%
60 Hari$ -0.0033258-90.26%
90 Hari$ -0.0034738-90.63%
Perubahan Harga Decentralized ETF Hari Ini

Hari ini, DETF mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000072 (-0.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDecentralized ETF

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0021698 (-85.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Decentralized ETF

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DETF mengalami perubahan sebanyak $ -0.0033258 (-90.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Decentralized ETF

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0034738 (-90.63%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Decentralized ETF (DETF)?

Semak Decentralized ETFhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Decentralized ETF (DETF)

D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets.

Decentralized ETF tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Decentralized ETF pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DETF ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Decentralized ETF di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Decentralized ETF anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Decentralized ETF Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Decentralized ETF (DETF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Decentralized ETF (DETF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Decentralized ETF.

Semak Decentralized ETF ramalan harga sekarang!

Tokenomik Decentralized ETF (DETF)

Memahami tokenomik Decentralized ETF (DETF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DETF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Decentralized ETF (DETF)

Mencari cara membeli Decentralized ETF? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Decentralized ETF di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DETF kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Decentralized ETF

Berapakah nilai Decentralized ETF (DETF) hari ini?
Harga langsung DETF dalam USD ialah 0.0003592 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DETF ke USD?
Harga semasa DETF ke USD ialah $ 0.0003592. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Decentralized ETF?
Had pasaran untuk DETF ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DETF?
Bekalan edaran DETF ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DETF?
DETF mencapai harga ATH sebanyak 0.2081073090717489 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DETF?
DETF melihat harga ATL sebanyak 0.000372209390681396 USD.
Berapakah jumlah dagangan DETF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DETFialah $ 56.87K USD.
Adakah DETF akan naik lebih tinggi tahun ini?
DETF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DETFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:26:58 (UTC+8)

Decentralized ETF (DETF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

