Apakah itu DevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DevvE Berapakah nilai DevvE (DEVVE) hari ini? Harga langsung DEVVE dalam USD ialah 0.4924 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DEVVE ke USD? $ 0.4924 . Lihat Harga semasa DEVVE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DevvE? Had pasaran untuk DEVVE ialah $ 46.10M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DEVVE? Bekalan edaran DEVVE ialah 93.63M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEVVE? DEVVE mencapai harga ATH sebanyak 2.138329606241538 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEVVE? DEVVE melihat harga ATL sebanyak 0.1363905146686964 USD . Berapakah jumlah dagangan DEVVE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEVVEialah $ 66.58K USD . Adakah DEVVE akan naik lebih tinggi tahun ini? DEVVE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEVVEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DevvE (DEVVE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

