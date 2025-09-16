Lagi Mengenai DEVVE

$0.4924
+1.31%1D
DevvE (DEVVE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:38:48 (UTC+8)

DevvE (DEVVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.477
24J Rendah
$ 0.4961
24J Tinggi

$ 0.477
$ 0.4961
$ 2.138329606241538
$ 0.1363905146686964
+0.18%

+1.31%

+9.01%

+9.01%

DevvE (DEVVE) harga masa nyata ialah $ 0.4924. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEVVE didagangkan antara $ 0.477 rendah dan $ 0.4961 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEVVE sepanjang masa ialah $ 2.138329606241538, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1363905146686964.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEVVE telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, +1.31% dalam 24 jam dan +9.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DevvE (DEVVE) Maklumat Pasaran

No.606

$ 46.10M
$ 66.58K
$ 147.72M
93.63M
300,000,000
120,000,000
31.21%

ETH

Had Pasaran semasa DevvE ialah $ 46.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.58K. Bekalan edaran DEVVE ialah 93.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 147.72M.

DevvE (DEVVE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DevvE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006367+1.31%
30 Hari$ +0.0116+2.41%
60 Hari$ +0.0136+2.84%
90 Hari$ +0.041+9.08%
Perubahan Harga DevvE Hari Ini

Hari ini, DEVVE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.006367 (+1.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDevvE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0116 (+2.41%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DevvE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DEVVE mengalami perubahan sebanyak $ +0.0136 (+2.84%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DevvE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.041 (+9.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DevvE (DEVVE)?

Semak DevvEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

DevvE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DevvE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DEVVE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DevvE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DevvE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DevvE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DevvE (DEVVE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DevvE (DEVVE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DevvE.

Semak DevvE ramalan harga sekarang!

Tokenomik DevvE (DEVVE)

Memahami tokenomik DevvE (DEVVE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEVVE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DevvE (DEVVE)

Mencari cara membeli DevvE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DevvE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DEVVE kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DevvE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Berapakah nilai DevvE (DEVVE) hari ini?
Harga langsung DEVVE dalam USD ialah 0.4924 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEVVE ke USD?
Harga semasa DEVVE ke USD ialah $ 0.4924. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DevvE?
Had pasaran untuk DEVVE ialah $ 46.10M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEVVE?
Bekalan edaran DEVVE ialah 93.63M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEVVE?
DEVVE mencapai harga ATH sebanyak 2.138329606241538 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEVVE?
DEVVE melihat harga ATL sebanyak 0.1363905146686964 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEVVE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEVVEialah $ 66.58K USD.
Adakah DEVVE akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEVVE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEVVEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:38:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

