Apakah itu DEXE (DEXE)

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

Tokenomik DEXE (DEXE)

Memahami tokenomik DEXE (DEXE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEXE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

DEXE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DEXE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DEXE Berapakah nilai DEXE (DEXE) hari ini? Harga langsung DEXE dalam USD ialah 6.981 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DEXE ke USD? $ 6.981 . Lihat Harga semasa DEXE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DEXE? Had pasaran untuk DEXE ialah $ 584.54M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DEXE? Bekalan edaran DEXE ialah 83.73M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEXE? DEXE mencapai harga ATH sebanyak 33.54117435 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEXE? DEXE melihat harga ATL sebanyak 0.65351413 USD . Berapakah jumlah dagangan DEXE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEXEialah $ 280.09K USD . Adakah DEXE akan naik lebih tinggi tahun ini? DEXE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEXEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DEXE (DEXE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

