Tokenomik DEXE (DEXE)

Lihat cerapan utama tentang DEXE (DEXE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
DEXE (DEXE) Maklumat

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

Laman Web Rasmi:
https://dexe.network/
Kertas putih:
https://whitepaper.dexe.network/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6

DEXE (DEXE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DEXE (DEXE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 669.37M
Jumlah Bekalan:
$ 96.50M
Bekalan Edaran:
$ 83.73M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 771.46M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 33.732
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.65351413
Harga Semasa:
$ 7.994
Tokenomik DEXE (DEXE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DEXE (DEXE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DEXE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DEXE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DEXE, terokai DEXE harga langsung token!

Penafian

