DFYN Token (DFYN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:31:47 (UTC+8)

DFYN Token (DFYN) Maklumat Harga (USD)

DFYN Token (DFYN) harga masa nyata ialah $ 0.002952. Sepanjang 24 jam yang lalu, DFYN didagangkan antara $ 0.002947 rendah dan $ 0.003029 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DFYN sepanjang masa ialah $ 8.35454802, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002747020679671152.

Dari segi prestasi jangka pendek, DFYN telah berubah sebanyak -0.98% sejak sejam yang lalu, -1.53% dalam 24 jam dan -6.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DFYN Token (DFYN) Maklumat Pasaran

No.2493

$ 507.39K
$ 507.39K$ 507.39K

$ 77.29K
$ 77.29K$ 77.29K

$ 738.00K
$ 738.00K$ 738.00K

171.88M
171.88M 171.88M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

198,284,457
198,284,457 198,284,457

68.75%

2021-05-14 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa DFYN Token ialah $ 507.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 77.29K. Bekalan edaran DFYN ialah 171.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 198284457. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 738.00K.

DFYN Token (DFYN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DFYN Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000459-1.53%
30 Hari$ -0.000373-11.22%
60 Hari$ -0.000206-6.53%
90 Hari$ -0.000111-3.63%
Perubahan Harga DFYN Token Hari Ini

Hari ini, DFYN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000459 (-1.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDFYN Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000373 (-11.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DFYN Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DFYN mengalami perubahan sebanyak $ -0.000206 (-6.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DFYN Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000111 (-3.63%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DFYN Token (DFYN)?

Semak DFYN Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DFYN Token (DFYN)

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

DFYN Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DFYN Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DFYN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DFYN Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DFYN Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DFYN Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DFYN Token (DFYN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DFYN Token (DFYN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DFYN Token.

Semak DFYN Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik DFYN Token (DFYN)

Memahami tokenomik DFYN Token (DFYN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DFYN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DFYN Token (DFYN)

Mencari cara membeli DFYN Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DFYN Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DFYN kepada Mata Wang Tempatan

DFYN Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DFYN Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DFYN Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DFYN Token

Berapakah nilai DFYN Token (DFYN) hari ini?
Harga langsung DFYN dalam USD ialah 0.002952 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DFYN ke USD?
Harga semasa DFYN ke USD ialah $ 0.002952. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DFYN Token?
Had pasaran untuk DFYN ialah $ 507.39K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DFYN?
Bekalan edaran DFYN ialah 171.88M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DFYN?
DFYN mencapai harga ATH sebanyak 8.35454802 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DFYN?
DFYN melihat harga ATL sebanyak 0.002747020679671152 USD.
Berapakah jumlah dagangan DFYN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DFYNialah $ 77.29K USD.
Adakah DFYN akan naik lebih tinggi tahun ini?
DFYN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DFYNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:31:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

