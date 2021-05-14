Tokenomik DFYN Token (DFYN)

Lihat cerapan utama tentang DFYN Token (DFYN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
DFYN Token (DFYN) Maklumat

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Laman Web Rasmi:
https://dfyn.network/
Kertas putih:
https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023

DFYN Token (DFYN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DFYN Token (DFYN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 518.56K
Jumlah Bekalan:
$ 198.28M
Bekalan Edaran:
$ 171.88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 754.25K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 8.5005
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002747020679671152
Harga Semasa:
$ 0.003017
Tokenomik DFYN Token (DFYN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DFYN Token (DFYN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DFYN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DFYN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DFYN, terokai DFYN harga langsung token!

DFYN Token (DFYN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga DFYN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

DFYN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DFYN? Halaman ramalan harga DFYN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

