Dohrnii Logo

DohrniiHargae(DHN)

1 DHN ke USD Harga Langsung:

$3.052
-1.80%1D
USD
Dohrnii (DHN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:39:02 (UTC+8)

Dohrnii (DHN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.816
24J Rendah
$ 3.276
24J Tinggi

$ 2.816
$ 3.276
$ 55.73754618741059
$ 0
+2.17%

-1.79%

-9.20%

-9.20%

Dohrnii (DHN) harga masa nyata ialah $ 3.052. Sepanjang 24 jam yang lalu, DHN didagangkan antara $ 2.816 rendah dan $ 3.276 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DHN sepanjang masa ialah $ 55.73754618741059, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DHN telah berubah sebanyak +2.17% sejak sejam yang lalu, -1.79% dalam 24 jam dan -9.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dohrnii (DHN) Maklumat Pasaran

No.577

$ 52.11M
$ 69.18K
$ 1.14B
17.08M
372,000,000
372,000,000
4.59%

ETH

Had Pasaran semasa Dohrnii ialah $ 52.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 69.18K. Bekalan edaran DHN ialah 17.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 372000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.14B.

Dohrnii (DHN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dohrnii hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.05594-1.79%
30 Hari$ -0.746-19.65%
60 Hari$ +0.04+1.32%
90 Hari$ +0.628+25.90%
Perubahan Harga Dohrnii Hari Ini

Hari ini, DHN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.05594 (-1.79%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDohrnii

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.746 (-19.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dohrnii

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DHN mengalami perubahan sebanyak $ +0.04 (+1.32%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dohrnii

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.628 (+25.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dohrnii (DHN)?

Semak Dohrniihalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Dohrnii (DHN)

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

Dohrnii tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dohrnii pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DHN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dohrnii di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dohrnii anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dohrnii Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dohrnii (DHN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dohrnii (DHN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dohrnii.

Semak Dohrnii ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dohrnii (DHN)

Memahami tokenomik Dohrnii (DHN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DHN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dohrnii (DHN)

Mencari cara membeli Dohrnii? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dohrnii di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DHN kepada Mata Wang Tempatan

1 Dohrnii(DHN) ke VND
80,313.38
1 Dohrnii(DHN) ke AUD
A$4.54748
1 Dohrnii(DHN) ke GBP
2.22796
1 Dohrnii(DHN) ke EUR
2.56368
1 Dohrnii(DHN) ke USD
$3.052
1 Dohrnii(DHN) ke MYR
RM12.8184
1 Dohrnii(DHN) ke TRY
126.01708
1 Dohrnii(DHN) ke JPY
¥448.644
1 Dohrnii(DHN) ke ARS
ARS$4,475.05604
1 Dohrnii(DHN) ke RUB
252.7056
1 Dohrnii(DHN) ke INR
268.75912
1 Dohrnii(DHN) ke IDR
Rp50,032.77888
1 Dohrnii(DHN) ke KRW
4,215.45292
1 Dohrnii(DHN) ke PHP
173.71984
1 Dohrnii(DHN) ke EGP
￡E.146.89276
1 Dohrnii(DHN) ke BRL
R$16.1756
1 Dohrnii(DHN) ke CAD
C$4.18124
1 Dohrnii(DHN) ke BDT
371.7336
1 Dohrnii(DHN) ke NGN
4,562.00752
1 Dohrnii(DHN) ke COP
$11,921.875
1 Dohrnii(DHN) ke ZAR
R.52.9522
1 Dohrnii(DHN) ke UAH
125.65084
1 Dohrnii(DHN) ke VES
Bs488.32
1 Dohrnii(DHN) ke CLP
$2,896.348
1 Dohrnii(DHN) ke PKR
Rs866.27968
1 Dohrnii(DHN) ke KZT
1,651.49824
1 Dohrnii(DHN) ke THB
฿96.77892
1 Dohrnii(DHN) ke TWD
NT$92.07884
1 Dohrnii(DHN) ke AED
د.إ11.20084
1 Dohrnii(DHN) ke CHF
Fr2.41108
1 Dohrnii(DHN) ke HKD
HK$23.74456
1 Dohrnii(DHN) ke AMD
֏1,167.0848
1 Dohrnii(DHN) ke MAD
.د.م27.37644
1 Dohrnii(DHN) ke MXN
$55.94316
1 Dohrnii(DHN) ke SAR
ريال11.445
1 Dohrnii(DHN) ke PLN
10.9872
1 Dohrnii(DHN) ke RON
лв13.06256
1 Dohrnii(DHN) ke SEK
kr28.231
1 Dohrnii(DHN) ke BGN
лв5.0358
1 Dohrnii(DHN) ke HUF
Ft1,007.923
1 Dohrnii(DHN) ke CZK
62.90172
1 Dohrnii(DHN) ke KWD
د.ك0.93086
1 Dohrnii(DHN) ke ILS
10.19368
1 Dohrnii(DHN) ke AOA
Kz2,782.11164
1 Dohrnii(DHN) ke BHD
.د.ب1.147552
1 Dohrnii(DHN) ke BMD
$3.052
1 Dohrnii(DHN) ke DKK
kr19.28864
1 Dohrnii(DHN) ke HNL
L80.05396
1 Dohrnii(DHN) ke MUR
138.103
1 Dohrnii(DHN) ke NAD
$53.01324
1 Dohrnii(DHN) ke NOK
kr29.9096
1 Dohrnii(DHN) ke NZD
$5.09684
1 Dohrnii(DHN) ke PAB
B/.3.052
1 Dohrnii(DHN) ke PGK
K12.75736
1 Dohrnii(DHN) ke QAR
ر.ق11.10928
1 Dohrnii(DHN) ke RSD
дин.303.00256

Dohrnii Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dohrnii, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Dohrnii Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dohrnii

Berapakah nilai Dohrnii (DHN) hari ini?
Harga langsung DHN dalam USD ialah 3.052 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DHN ke USD?
Harga semasa DHN ke USD ialah $ 3.052. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dohrnii?
Had pasaran untuk DHN ialah $ 52.11M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DHN?
Bekalan edaran DHN ialah 17.08M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DHN?
DHN mencapai harga ATH sebanyak 55.73754618741059 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DHN?
DHN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DHN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DHNialah $ 69.18K USD.
Adakah DHN akan naik lebih tinggi tahun ini?
DHN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DHNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:39:02 (UTC+8)

Dohrnii (DHN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

