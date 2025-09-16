Lagi Mengenai DINGO

$0.00003487
-1.46%1D
Dingocoin (DINGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:32:09 (UTC+8)

Dingocoin (DINGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00003475
24J Rendah
$ 0.0000356
24J Tinggi

$ 0.00003475
$ 0.0000356
$ 0.000207634769952253
$ 0.000003672458821212
+0.22%

-1.46%

-8.94%

-8.94%

Dingocoin (DINGO) harga masa nyata ialah $ 0.00003487. Sepanjang 24 jam yang lalu, DINGO didagangkan antara $ 0.00003475 rendah dan $ 0.0000356 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DINGO sepanjang masa ialah $ 0.000207634769952253, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000003672458821212.

Dari segi prestasi jangka pendek, DINGO telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -1.46% dalam 24 jam dan -8.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dingocoin (DINGO) Maklumat Pasaran

No.1553

$ 4.01M
$ 48.21K
$ 4.01M
114.95B
114,951,688,752.00002
DINGO

Had Pasaran semasa Dingocoin ialah $ 4.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 48.21K. Bekalan edaran DINGO ialah 114.95B, dengan jumlah bekalan sebanyak 114951688752.00002. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.01M.

Dingocoin (DINGO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dingocoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000005166-1.46%
30 Hari$ -0.00002858-45.05%
60 Hari$ +0.00000177+5.34%
90 Hari$ +0.00000504+16.89%
Perubahan Harga Dingocoin Hari Ini

Hari ini, DINGO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000005166 (-1.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDingocoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00002858 (-45.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dingocoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DINGO mengalami perubahan sebanyak $ +0.00000177 (+5.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dingocoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00000504 (+16.89%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dingocoin (DINGO)?

Semak Dingocoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Dingocoin (DINGO)

Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse.

Dingocoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dingocoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DINGO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dingocoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dingocoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dingocoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dingocoin (DINGO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dingocoin (DINGO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dingocoin.

Semak Dingocoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dingocoin (DINGO)

Memahami tokenomik Dingocoin (DINGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DINGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dingocoin (DINGO)

Mencari cara membeli Dingocoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dingocoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DINGO kepada Mata Wang Tempatan

1 Dingocoin(DINGO) ke VND
0.91760405
1 Dingocoin(DINGO) ke AUD
A$0.0000519563
1 Dingocoin(DINGO) ke GBP
0.0000254551
1 Dingocoin(DINGO) ke EUR
0.0000292908
1 Dingocoin(DINGO) ke USD
$0.00003487
1 Dingocoin(DINGO) ke MYR
RM0.000146454
1 Dingocoin(DINGO) ke TRY
0.0014390849
1 Dingocoin(DINGO) ke JPY
¥0.00509102
1 Dingocoin(DINGO) ke ARS
ARS$0.0509792426
1 Dingocoin(DINGO) ke RUB
0.0028959535
1 Dingocoin(DINGO) ke INR
0.00306856
1 Dingocoin(DINGO) ke IDR
Rp0.5716392528
1 Dingocoin(DINGO) ke KRW
0.0481627927
1 Dingocoin(DINGO) ke PHP
0.0019816621
1 Dingocoin(DINGO) ke EGP
￡E.0.0016765496
1 Dingocoin(DINGO) ke BRL
R$0.0001851597
1 Dingocoin(DINGO) ke CAD
C$0.0000477719
1 Dingocoin(DINGO) ke BDT
0.004247166
1 Dingocoin(DINGO) ke NGN
0.0520445211
1 Dingocoin(DINGO) ke COP
$0.1356809135
1 Dingocoin(DINGO) ke ZAR
R.0.0006049945
1 Dingocoin(DINGO) ke UAH
0.0014355979
1 Dingocoin(DINGO) ke VES
Bs0.0055792
1 Dingocoin(DINGO) ke CLP
$0.03309163
1 Dingocoin(DINGO) ke PKR
Rs0.0098975008
1 Dingocoin(DINGO) ke KZT
0.0188688544
1 Dingocoin(DINGO) ke THB
฿0.0011036355
1 Dingocoin(DINGO) ke TWD
NT$0.0010485409
1 Dingocoin(DINGO) ke AED
د.إ0.0001279729
1 Dingocoin(DINGO) ke CHF
Fr0.0000271986
1 Dingocoin(DINGO) ke HKD
HK$0.0002712886
1 Dingocoin(DINGO) ke AMD
֏0.013334288
1 Dingocoin(DINGO) ke MAD
.د.م0.0003127839
1 Dingocoin(DINGO) ke MXN
$0.0006395158
1 Dingocoin(DINGO) ke SAR
ريال0.0001307625
1 Dingocoin(DINGO) ke PLN
0.0001251833
1 Dingocoin(DINGO) ke RON
лв0.0001488949
1 Dingocoin(DINGO) ke SEK
kr0.0003218501
1 Dingocoin(DINGO) ke BGN
лв0.0000575355
1 Dingocoin(DINGO) ke HUF
Ft0.0114701378
1 Dingocoin(DINGO) ke CZK
0.0007158811
1 Dingocoin(DINGO) ke KWD
د.ك0.00001063535
1 Dingocoin(DINGO) ke ILS
0.0001161171
1 Dingocoin(DINGO) ke AOA
Kz0.0317864459
1 Dingocoin(DINGO) ke BHD
.د.ب0.00001314599
1 Dingocoin(DINGO) ke BMD
$0.00003487
1 Dingocoin(DINGO) ke DKK
kr0.000219681
1 Dingocoin(DINGO) ke HNL
L0.0009146401
1 Dingocoin(DINGO) ke MUR
0.0015778675
1 Dingocoin(DINGO) ke NAD
$0.0006056919
1 Dingocoin(DINGO) ke NOK
kr0.0003410286
1 Dingocoin(DINGO) ke NZD
$0.0000582329
1 Dingocoin(DINGO) ke PAB
B/.0.00003487
1 Dingocoin(DINGO) ke PGK
K0.0001457566
1 Dingocoin(DINGO) ke QAR
ر.ق0.0001269268
1 Dingocoin(DINGO) ke RSD
дин.0.0034496891

Dingocoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dingocoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Dingocoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dingocoin

Berapakah nilai Dingocoin (DINGO) hari ini?
Harga langsung DINGO dalam USD ialah 0.00003487 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DINGO ke USD?
Harga semasa DINGO ke USD ialah $ 0.00003487. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dingocoin?
Had pasaran untuk DINGO ialah $ 4.01M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DINGO?
Bekalan edaran DINGO ialah 114.95B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DINGO?
DINGO mencapai harga ATH sebanyak 0.000207634769952253 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DINGO?
DINGO melihat harga ATL sebanyak 0.000003672458821212 USD.
Berapakah jumlah dagangan DINGO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DINGOialah $ 48.21K USD.
Adakah DINGO akan naik lebih tinggi tahun ini?
DINGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DINGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:32:09 (UTC+8)

Dingocoin (DINGO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

