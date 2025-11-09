DOWGE Harga Hari Ini

Harga langsung DOWGE (DJI6930) hari ini ialah $ 0.009683, dengan 8.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DJI6930 kepada USD penukaran adalah $ 0.009683 setiap DJI6930.

DOWGE kini berada pada kedudukan #1175 mengikut permodalan pasaran pada $ 9.68M, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M DJI6930. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DJI6930 didagangkan antara $ 0.0085 (rendah) dan $ 0.009981 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.08693921033884658, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000062434482660359.

Dalam prestasi jangka pendek, DJI6930 dipindahkan +1.41% dalam sejam terakhir dan -13.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.72K.

DOWGE (DJI6930) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1175 Modal Pasaran $ 9.68M$ 9.68M $ 9.68M Kelantangan (24J) $ 55.72K$ 55.72K $ 55.72K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.68M$ 9.68M $ 9.68M Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Bekalan Maks 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Jumlah Bekalan 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa DOWGE ialah $ 9.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.72K. Bekalan edaran DJI6930 ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999978625. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.68M.