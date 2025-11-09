BursaDEX+
Harga DOWGE langsung hari ini ialah 0.009683 USD.DJI6930 modal pasaran ialah 9,682,793.025875 USD. Jejaki masa nyata DJI6930 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga DOWGE langsung hari ini ialah 0.009683 USD.DJI6930 modal pasaran ialah 9,682,793.025875 USD. Jejaki masa nyata DJI6930 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai DJI6930

Maklumat Harga DJI6930

Apakah DJI6930

Laman Web Rasmi DJI6930

Tokenomik DJI6930

Ramalan Harga DJI6930

Sejarah DJI6930

DJI6930 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang DJI6930-ke-Fiat

DJI6930 Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

DOWGE Logo

DOWGEHargae(DJI6930)

1 DJI6930 ke USD Harga Langsung:

$0.009683
$0.009683
+8.42%1D
USD
DOWGE (DJI6930) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:56:23 (UTC+8)

DOWGE Harga Hari Ini

Harga langsung DOWGE (DJI6930) hari ini ialah $ 0.009683, dengan 8.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DJI6930 kepada USD penukaran adalah $ 0.009683 setiap DJI6930.

DOWGE kini berada pada kedudukan #1175 mengikut permodalan pasaran pada $ 9.68M, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M DJI6930. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DJI6930 didagangkan antara $ 0.0085 (rendah) dan $ 0.009981 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.08693921033884658, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000062434482660359.

Dalam prestasi jangka pendek, DJI6930 dipindahkan +1.41% dalam sejam terakhir dan -13.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.72K.

DOWGE (DJI6930) Maklumat Pasaran

No.1175

$ 9.68M
$ 9.68M

$ 55.72K
$ 55.72K

$ 9.68M
$ 9.68M

999.98M
999.98M

999,978,625
999,978,625

999,978,625
999,978,625

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa DOWGE ialah $ 9.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.72K. Bekalan edaran DJI6930 ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999978625. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.68M.

DOWGE Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0085
$ 0.0085
24J Rendah
$ 0.009981
$ 0.009981
24J Tinggi

$ 0.0085
$ 0.0085

$ 0.009981
$ 0.009981

$ 0.08693921033884658
$ 0.08693921033884658

$ 0.000062434482660359
$ 0.000062434482660359

+1.41%

+8.42%

-13.64%

-13.64%

DOWGE (DJI6930) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DOWGE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00075199+8.42%
30 Hari$ -0.012003-55.35%
60 Hari$ -0.001045-9.75%
90 Hari$ -0.017017-63.74%
Perubahan Harga DOWGE Hari Ini

Hari ini, DJI6930 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00075199 (+8.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDOWGE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.012003 (-55.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DOWGE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DJI6930 mengalami perubahan sebanyak $ -0.001045 (-9.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DOWGE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.017017 (-63.74%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DOWGE (DJI6930)?

Semak DOWGEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk DOWGE

Cerapan dipacu AI yang menganalisis DOWGE pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga DOWGE?

DOWGE price factors include:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Bitcoin and major crypto correlations
4. Social media hype and community engagement
5. Exchange listings and partnerships
6. Overall cryptocurrency market trends
7. Regulatory news impact
8. Whale movements and large transactions

Mengapa orang ingin tahu harga DOWGE hari ini?

People want to know DOWGE price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, profit/loss calculations, timing buy/sell orders, market trend analysis, and risk management. Real-time pricing helps traders make informed decisions in volatile crypto markets.

Ramalan Harga untuk DOWGE

DOWGE (DJI6930) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DJI6930 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
DOWGE (DJI6930) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga DOWGE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga DOWGE yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk DJI6930 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik DOWGE Ramalan Harga.

Perihal DOWGE

DJI6930 is a crypto asset that operates within the broader digital currency ecosystem. Its primary role is to facilitate transactions and serve as a medium of exchange in a decentralized manner, similar to many other cryptocurrencies. DJI6930 employs a consensus mechanism and chain design to validate transactions and maintain the integrity of the network, although specific details about these features are not widely known. The asset's issuance model is also not broadly recognized. DJI6930's typical use cases include enabling peer-to-peer transactions, providing an alternative to traditional financial systems, and potentially serving as a store of value. Its role within the larger cryptocurrency ecosystem is continually evolving as the technology and market conditions change.

Bagaimana untuk membeli & Melabur DOWGE dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan DOWGE? Membeli DJI6930 adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli DOWGE. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan DOWGE (DJI6930) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 999.98M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan DOWGE akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli DOWGE (DJI6930)

Apa yang boleh anda lakukan dengan DOWGE

Memiliki DOWGE membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli DOWGE (DJI6930) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Flip the Dow. Enter the era of Dowge. The index of the people.

DOWGE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DOWGE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web DOWGE Rasmi
Peneroka Blok

$0.009683
$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04167

$0.1179

$0.00006403

$0.0000354

$0.12949

$0.03863

$0.0000000050199

