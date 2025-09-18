Lagi Mengenai DKT

Maklumat Harga DKT

Kertas putih DKT

Laman Web Rasmi DKT

Tokenomik DKT

Ramalan Harga DKT

Sejarah DKT

DKT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang DKT-ke-Fiat

DKT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

dKloud Logo

dKloudHargae(DKT)

1 DKT ke USD Harga Langsung:

$0.00655
$0.00655$0.00655
-0.33%1D
USD
dKloud (DKT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:17:34 (UTC+8)

dKloud (DKT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.006517
$ 0.006517$ 0.006517
24J Rendah
$ 0.007014
$ 0.007014$ 0.007014
24J Tinggi

$ 0.006517
$ 0.006517$ 0.006517

$ 0.007014
$ 0.007014$ 0.007014

--
----

--
----

-0.31%

-0.33%

-4.15%

-4.15%

dKloud (DKT) harga masa nyata ialah $ 0.006552. Sepanjang 24 jam yang lalu, DKT didagangkan antara $ 0.006517 rendah dan $ 0.007014 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DKT sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, DKT telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan -4.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dKloud (DKT) Maklumat Pasaran

--
----

$ 82.17K
$ 82.17K$ 82.17K

$ 6.55M
$ 6.55M$ 6.55M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa dKloud ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.17K. Bekalan edaran DKT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.55M.

dKloud (DKT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk dKloud hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002169-0.33%
30 Hari$ +0.000116+1.80%
60 Hari$ +0.001068+19.47%
90 Hari$ -0.006948-51.47%
Perubahan Harga dKloud Hari Ini

Hari ini, DKT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00002169 (-0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HaridKloud

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000116 (+1.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari dKloud

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DKT mengalami perubahan sebanyak $ +0.001068 (+19.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari dKloud

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.006948 (-51.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga dKloud (DKT)?

Semak dKloudhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu dKloud (DKT)

dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics.

dKloud tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus dKloud pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DKT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang dKloud di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian dKloud anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

dKloud Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai dKloud (DKT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset dKloud (DKT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk dKloud.

Semak dKloud ramalan harga sekarang!

Tokenomik dKloud (DKT)

Memahami tokenomik dKloud (DKT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DKT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli dKloud (DKT)

Mencari cara membeli dKloud? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah dKloud di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DKT kepada Mata Wang Tempatan

1 dKloud(DKT) ke VND
172.41588
1 dKloud(DKT) ke AUD
A$0.009828
1 dKloud(DKT) ke GBP
0.00478296
1 dKloud(DKT) ke EUR
0.00550368
1 dKloud(DKT) ke USD
$0.006552
1 dKloud(DKT) ke MYR
RM0.02738736
1 dKloud(DKT) ke TRY
0.27046656
1 dKloud(DKT) ke JPY
¥0.956592
1 dKloud(DKT) ke ARS
ARS$9.66367584
1 dKloud(DKT) ke RUB
0.550368
1 dKloud(DKT) ke INR
0.57513456
1 dKloud(DKT) ke IDR
Rp107.40981888
1 dKloud(DKT) ke KRW
9.01234152
1 dKloud(DKT) ke PHP
0.371826
1 dKloud(DKT) ke EGP
￡E.0.31541328
1 dKloud(DKT) ke BRL
R$0.0347256
1 dKloud(DKT) ke CAD
C$0.00897624
1 dKloud(DKT) ke BDT
0.79750944
1 dKloud(DKT) ke NGN
9.808344
1 dKloud(DKT) ke COP
$25.39528992
1 dKloud(DKT) ke ZAR
R.0.11374272
1 dKloud(DKT) ke UAH
0.27007344
1 dKloud(DKT) ke VES
Bs1.04832
1 dKloud(DKT) ke CLP
$6.217848
1 dKloud(DKT) ke PKR
Rs1.84458456
1 dKloud(DKT) ke KZT
3.54928392
1 dKloud(DKT) ke THB
฿0.20776392
1 dKloud(DKT) ke TWD
NT$0.19662552
1 dKloud(DKT) ke AED
د.إ0.02404584
1 dKloud(DKT) ke CHF
Fr0.00511056
1 dKloud(DKT) ke HKD
HK$0.05090904
1 dKloud(DKT) ke AMD
֏2.50266744
1 dKloud(DKT) ke MAD
.د.م0.05870592
1 dKloud(DKT) ke MXN
$0.12003264
1 dKloud(DKT) ke SAR
ريال0.02457
1 dKloud(DKT) ke PLN
0.02345616
1 dKloud(DKT) ke RON
лв0.02797704
1 dKloud(DKT) ke SEK
kr0.06067152
1 dKloud(DKT) ke BGN
лв0.0108108
1 dKloud(DKT) ke HUF
Ft2.15449416
1 dKloud(DKT) ke CZK
0.13444704
1 dKloud(DKT) ke KWD
د.ك0.001991808
1 dKloud(DKT) ke ILS
0.02188368
1 dKloud(DKT) ke AOA
Kz5.97260664
1 dKloud(DKT) ke BHD
.د.ب0.002463552
1 dKloud(DKT) ke BMD
$0.006552
1 dKloud(DKT) ke DKK
kr0.04121208
1 dKloud(DKT) ke HNL
L0.17172792
1 dKloud(DKT) ke MUR
0.2951676
1 dKloud(DKT) ke NAD
$0.11387376
1 dKloud(DKT) ke NOK
kr0.0642096
1 dKloud(DKT) ke NZD
$0.01094184
1 dKloud(DKT) ke PAB
B/.0.006552
1 dKloud(DKT) ke PGK
K0.02732184
1 dKloud(DKT) ke QAR
ر.ق0.02384928
1 dKloud(DKT) ke RSD
дин.0.64779624

dKloud Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dKloud, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web dKloud Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai dKloud

Berapakah nilai dKloud (DKT) hari ini?
Harga langsung DKT dalam USD ialah 0.006552 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DKT ke USD?
Harga semasa DKT ke USD ialah $ 0.006552. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran dKloud?
Had pasaran untuk DKT ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DKT?
Bekalan edaran DKT ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DKT?
DKT mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DKT?
DKT melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan DKT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DKTialah $ 82.17K USD.
Adakah DKT akan naik lebih tinggi tahun ini?
DKT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DKTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:17:34 (UTC+8)

dKloud (DKT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator DKT-ke-USD

Jumlah

DKT
DKT
USD
USD

1 DKT = 0.006552 USD

Berdagang DKT

DKTUSDT
$0.00655
$0.00655$0.00655
-0.33%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan