Dill Harga Hari Ini

Harga langsung Dill (DL) hari ini ialah $ 0.002916, dengan 0.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DL kepada USD penukaran adalah $ 0.002916 setiap DL.

Dill kini berada pada kedudukan #1565 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.46M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.19B DL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DL didagangkan antara $ 0.002839 (rendah) dan $ 0.003048 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01977908990922744, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.002829332827484664.

Dalam prestasi jangka pendek, DL dipindahkan -1.36% dalam sejam terakhir dan -5.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.88K.

Dill (DL) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1565 Modal Pasaran $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Kelantangan (24J) $ 56.88K$ 56.88K $ 56.88K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.50M$ 17.50M $ 17.50M Bekalan Peredaran 1.19B 1.19B 1.19B Bekalan Maks 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Jumlah Bekalan 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Kadar Peredaran 19.75% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Dill ialah $ 3.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.88K. Bekalan edaran DL ialah 1.19B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.50M.