DiemLibre Harga Hari Ini

Harga langsung DiemLibre (DLB) hari ini ialah $ 0.0000629, dengan 3.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DLB kepada USD penukaran adalah $ 0.0000629 setiap DLB.

DiemLibre kini berada pada kedudukan #4267 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 DLB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DLB didagangkan antara $ 0.0000622 (rendah) dan $ 0.0000661 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.003024412360517025, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DLB dipindahkan +0.31% dalam sejam terakhir dan -2.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 60.59K.

DiemLibre (DLB) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4267 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 60.59K$ 60.59K $ 60.59K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 306.89K$ 306.89K $ 306.89K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 Jumlah Bekalan 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa DiemLibre ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.59K. Bekalan edaran DLB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 4878987373. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 306.89K.