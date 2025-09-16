Apakah itu DeLorean (DMC)

DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

DeLorean Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DeLorean, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeLorean Berapakah nilai DeLorean (DMC) hari ini? Harga langsung DMC dalam USD ialah 0.003823 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DMC ke USD? $ 0.003823 . Lihat Harga semasa DMC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DeLorean? Had pasaran untuk DMC ialah $ 13.05M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DMC? Bekalan edaran DMC ialah 3.41B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DMC? DMC mencapai harga ATH sebanyak 0.011717061970039477 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DMC? DMC melihat harga ATL sebanyak 0.002973802799365675 USD . Berapakah jumlah dagangan DMC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DMCialah $ 520.05K USD . Adakah DMC akan naik lebih tinggi tahun ini? DMC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DMCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DeLorean (DMC) Kemas Kini Industri Penting

