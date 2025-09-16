Lagi Mengenai DMC

DeLorean Logo

DeLoreanHargae(DMC)

1 DMC ke USD Harga Langsung:

$0.003821
$0.003821$0.003821
+3.97%1D
USD
DeLorean (DMC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:39:24 (UTC+8)

DeLorean (DMC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003613
$ 0.003613$ 0.003613
24J Rendah
$ 0.00391
$ 0.00391$ 0.00391
24J Tinggi

$ 0.003613
$ 0.003613$ 0.003613

$ 0.00391
$ 0.00391$ 0.00391

$ 0.011717061970039477
$ 0.011717061970039477$ 0.011717061970039477

$ 0.002973802799365675
$ 0.002973802799365675$ 0.002973802799365675

-0.06%

+3.97%

+4.39%

+4.39%

DeLorean (DMC) harga masa nyata ialah $ 0.003823. Sepanjang 24 jam yang lalu, DMC didagangkan antara $ 0.003613 rendah dan $ 0.00391 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DMC sepanjang masa ialah $ 0.011717061970039477, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002973802799365675.

Dari segi prestasi jangka pendek, DMC telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +3.97% dalam 24 jam dan +4.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeLorean (DMC) Maklumat Pasaran

No.1079

$ 13.05M
$ 13.05M$ 13.05M

$ 520.05K
$ 520.05K$ 520.05K

$ 48.93M
$ 48.93M$ 48.93M

3.41B
3.41B 3.41B

12,800,000,000
12,800,000,000 12,800,000,000

12,800,000,000
12,800,000,000 12,800,000,000

26.67%

SUI

Had Pasaran semasa DeLorean ialah $ 13.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 520.05K. Bekalan edaran DMC ialah 3.41B, dengan jumlah bekalan sebanyak 12800000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.93M.

DeLorean (DMC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DeLorean hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001459+3.97%
30 Hari$ -0.00029-7.06%
60 Hari$ -0.00142-27.09%
90 Hari$ -0.000077-1.98%
Perubahan Harga DeLorean Hari Ini

Hari ini, DMC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001459 (+3.97%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDeLorean

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00029 (-7.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DeLorean

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DMC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00142 (-27.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DeLorean

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000077 (-1.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DeLorean (DMC)?

Semak DeLoreanhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DeLorean (DMC)

DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

DeLorean tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DeLorean pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DMC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DeLorean di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DeLorean anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DeLorean Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DeLorean (DMC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DeLorean (DMC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeLorean.

Semak DeLorean ramalan harga sekarang!

Tokenomik DeLorean (DMC)

Memahami tokenomik DeLorean (DMC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DMC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DeLorean (DMC)

Mencari cara membeli DeLorean? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DeLorean di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DMC kepada Mata Wang Tempatan

1 DeLorean(DMC) ke VND
100.602245
1 DeLorean(DMC) ke AUD
A$0.00569627
1 DeLorean(DMC) ke GBP
0.00279079
1 DeLorean(DMC) ke EUR
0.00321132
1 DeLorean(DMC) ke USD
$0.003823
1 DeLorean(DMC) ke MYR
RM0.0160566
1 DeLorean(DMC) ke TRY
0.15785167
1 DeLorean(DMC) ke JPY
¥0.561981
1 DeLorean(DMC) ke ARS
ARS$5.60555021
1 DeLorean(DMC) ke RUB
0.3165444
1 DeLorean(DMC) ke INR
0.33665338
1 DeLorean(DMC) ke IDR
Rp62.67212112
1 DeLorean(DMC) ke KRW
5.28036583
1 DeLorean(DMC) ke PHP
0.21760516
1 DeLorean(DMC) ke EGP
￡E.0.18400099
1 DeLorean(DMC) ke BRL
R$0.0202619
1 DeLorean(DMC) ke CAD
C$0.00523751
1 DeLorean(DMC) ke BDT
0.4656414
1 DeLorean(DMC) ke NGN
5.71446748
1 DeLorean(DMC) ke COP
$14.93359375
1 DeLorean(DMC) ke ZAR
R.0.06632905
1 DeLorean(DMC) ke UAH
0.15739291
1 DeLorean(DMC) ke VES
Bs0.61168
1 DeLorean(DMC) ke CLP
$3.628027
1 DeLorean(DMC) ke PKR
Rs1.08512032
1 DeLorean(DMC) ke KZT
2.06870176
1 DeLorean(DMC) ke THB
฿0.12122733
1 DeLorean(DMC) ke TWD
NT$0.11533991
1 DeLorean(DMC) ke AED
د.إ0.01403041
1 DeLorean(DMC) ke CHF
Fr0.00302017
1 DeLorean(DMC) ke HKD
HK$0.02974294
1 DeLorean(DMC) ke AMD
֏1.4619152
1 DeLorean(DMC) ke MAD
.د.م0.03429231
1 DeLorean(DMC) ke MXN
$0.07007559
1 DeLorean(DMC) ke SAR
ريال0.01433625
1 DeLorean(DMC) ke PLN
0.0137628
1 DeLorean(DMC) ke RON
лв0.01636244
1 DeLorean(DMC) ke SEK
kr0.03536275
1 DeLorean(DMC) ke BGN
лв0.00630795
1 DeLorean(DMC) ke HUF
Ft1.26254575
1 DeLorean(DMC) ke CZK
0.07879203
1 DeLorean(DMC) ke KWD
د.ك0.001166015
1 DeLorean(DMC) ke ILS
0.01276882
1 DeLorean(DMC) ke AOA
Kz3.48493211
1 DeLorean(DMC) ke BHD
.د.ب0.001437448
1 DeLorean(DMC) ke BMD
$0.003823
1 DeLorean(DMC) ke DKK
kr0.02416136
1 DeLorean(DMC) ke HNL
L0.10027729
1 DeLorean(DMC) ke MUR
0.17299075
1 DeLorean(DMC) ke NAD
$0.06640551
1 DeLorean(DMC) ke NOK
kr0.0374654
1 DeLorean(DMC) ke NZD
$0.00638441
1 DeLorean(DMC) ke PAB
B/.0.003823
1 DeLorean(DMC) ke PGK
K0.01598014
1 DeLorean(DMC) ke QAR
ر.ق0.01391572
1 DeLorean(DMC) ke RSD
дин.0.37954744

DeLorean Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DeLorean, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DeLorean Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeLorean

Berapakah nilai DeLorean (DMC) hari ini?
Harga langsung DMC dalam USD ialah 0.003823 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DMC ke USD?
Harga semasa DMC ke USD ialah $ 0.003823. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DeLorean?
Had pasaran untuk DMC ialah $ 13.05M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DMC?
Bekalan edaran DMC ialah 3.41B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DMC?
DMC mencapai harga ATH sebanyak 0.011717061970039477 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DMC?
DMC melihat harga ATL sebanyak 0.002973802799365675 USD.
Berapakah jumlah dagangan DMC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DMCialah $ 520.05K USD.
Adakah DMC akan naik lebih tinggi tahun ini?
DMC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DMCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:39:24 (UTC+8)

DeLorean (DMC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator DMC-ke-USD

Jumlah

DMC
DMC
USD
USD

1 DMC = 0.003823 USD

Berdagang DMC

DMCUSDT
$0.003821
$0.003821$0.003821
+4.02%

