DMCC Harga Hari Ini

Harga langsung DMCC (DMCC) hari ini ialah $ 0.01225, dengan 18.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DMCC kepada USD penukaran adalah $ 0.01225 setiap DMCC.

DMCC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DMCC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DMCC didagangkan antara $ 0.01028 (rendah) dan $ 0.01234 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DMCC dipindahkan +1.74% dalam sejam terakhir dan +68.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 22.29K.

DMCC (DMCC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 22.29K$ 22.29K $ 22.29K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.50M$ 24.50M $ 24.50M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa DMCC ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 22.29K. Bekalan edaran DMCC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.50M.