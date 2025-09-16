Lagi Mengenai DMT

Maklumat Harga DMT

Kertas putih DMT

Laman Web Rasmi DMT

Tokenomik DMT

Ramalan Harga DMT

Sejarah DMT

DMT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang DMT-ke-Fiat

DMT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Dream Machine Token Logo

Dream Machine TokenHargae(DMT)

1 DMT ke USD Harga Langsung:

$6.573
$6.573$6.573
-25.61%1D
USD
Dream Machine Token (DMT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:39:31 (UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 6.121
$ 6.121$ 6.121
24J Rendah
$ 9.055
$ 9.055$ 9.055
24J Tinggi

$ 6.121
$ 6.121$ 6.121

$ 9.055
$ 9.055$ 9.055

$ 182.97081854858675
$ 182.97081854858675$ 182.97081854858675

$ 0.01796638627090176
$ 0.01796638627090176$ 0.01796638627090176

+0.67%

-25.61%

+1.42%

+1.42%

Dream Machine Token (DMT) harga masa nyata ialah $ 6.567. Sepanjang 24 jam yang lalu, DMT didagangkan antara $ 6.121 rendah dan $ 9.055 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DMT sepanjang masa ialah $ 182.97081854858675, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01796638627090176.

Dari segi prestasi jangka pendek, DMT telah berubah sebanyak +0.67% sejak sejam yang lalu, -25.61% dalam 24 jam dan +1.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dream Machine Token (DMT) Maklumat Pasaran

No.4144

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 64.01K
$ 64.01K$ 64.01K

$ 6.57M
$ 6.57M$ 6.57M

0.00
0.00 0.00

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

0.00%

ARB

Had Pasaran semasa Dream Machine Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.01K. Bekalan edaran DMT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.57M.

Dream Machine Token (DMT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dream Machine Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -2.26287-25.61%
30 Hari$ -6.514-49.80%
60 Hari$ -7.887-54.57%
90 Hari$ +0.486+7.99%
Perubahan Harga Dream Machine Token Hari Ini

Hari ini, DMT mencatatkan perubahan sebanyak $ -2.26287 (-25.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDream Machine Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -6.514 (-49.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dream Machine Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DMT mengalami perubahan sebanyak $ -7.887 (-54.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dream Machine Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.486 (+7.99%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dream Machine Token (DMT)?

Semak Dream Machine Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Dream Machine Token (DMT)

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

Dream Machine Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dream Machine Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DMT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dream Machine Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dream Machine Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dream Machine Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dream Machine Token (DMT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dream Machine Token (DMT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dream Machine Token.

Semak Dream Machine Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dream Machine Token (DMT)

Memahami tokenomik Dream Machine Token (DMT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DMT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dream Machine Token (DMT)

Mencari cara membeli Dream Machine Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dream Machine Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DMT kepada Mata Wang Tempatan

1 Dream Machine Token(DMT) ke VND
172,810.605
1 Dream Machine Token(DMT) ke AUD
A$9.78483
1 Dream Machine Token(DMT) ke GBP
4.79391
1 Dream Machine Token(DMT) ke EUR
5.51628
1 Dream Machine Token(DMT) ke USD
$6.567
1 Dream Machine Token(DMT) ke MYR
RM27.5814
1 Dream Machine Token(DMT) ke TRY
271.15143
1 Dream Machine Token(DMT) ke JPY
¥965.349
1 Dream Machine Token(DMT) ke ARS
ARS$9,628.99509
1 Dream Machine Token(DMT) ke RUB
543.7476
1 Dream Machine Token(DMT) ke INR
578.29002
1 Dream Machine Token(DMT) ke IDR
Rp107,655.72048
1 Dream Machine Token(DMT) ke KRW
9,070.40607
1 Dream Machine Token(DMT) ke PHP
373.79364
1 Dream Machine Token(DMT) ke EGP
￡E.316.06971
1 Dream Machine Token(DMT) ke BRL
R$34.8051
1 Dream Machine Token(DMT) ke CAD
C$8.99679
1 Dream Machine Token(DMT) ke BDT
799.8606
1 Dream Machine Token(DMT) ke NGN
9,816.08892
1 Dream Machine Token(DMT) ke COP
$25,652.34375
1 Dream Machine Token(DMT) ke ZAR
R.113.93745
1 Dream Machine Token(DMT) ke UAH
270.36339
1 Dream Machine Token(DMT) ke VES
Bs1,050.72
1 Dream Machine Token(DMT) ke CLP
$6,232.083
1 Dream Machine Token(DMT) ke PKR
Rs1,863.97728
1 Dream Machine Token(DMT) ke KZT
3,553.53504
1 Dream Machine Token(DMT) ke THB
฿208.23957
1 Dream Machine Token(DMT) ke TWD
NT$198.12639
1 Dream Machine Token(DMT) ke AED
د.إ24.10089
1 Dream Machine Token(DMT) ke CHF
Fr5.18793
1 Dream Machine Token(DMT) ke HKD
HK$51.09126
1 Dream Machine Token(DMT) ke AMD
֏2,511.2208
1 Dream Machine Token(DMT) ke MAD
.د.م58.90599
1 Dream Machine Token(DMT) ke MXN
$120.37311
1 Dream Machine Token(DMT) ke SAR
ريال24.62625
1 Dream Machine Token(DMT) ke PLN
23.6412
1 Dream Machine Token(DMT) ke RON
лв28.10676
1 Dream Machine Token(DMT) ke SEK
kr60.74475
1 Dream Machine Token(DMT) ke BGN
лв10.83555
1 Dream Machine Token(DMT) ke HUF
Ft2,168.75175
1 Dream Machine Token(DMT) ke CZK
135.34587
1 Dream Machine Token(DMT) ke KWD
د.ك2.002935
1 Dream Machine Token(DMT) ke ILS
21.93378
1 Dream Machine Token(DMT) ke AOA
Kz5,986.28019
1 Dream Machine Token(DMT) ke BHD
.د.ب2.469192
1 Dream Machine Token(DMT) ke BMD
$6.567
1 Dream Machine Token(DMT) ke DKK
kr41.50344
1 Dream Machine Token(DMT) ke HNL
L172.25241
1 Dream Machine Token(DMT) ke MUR
297.15675
1 Dream Machine Token(DMT) ke NAD
$114.06879
1 Dream Machine Token(DMT) ke NOK
kr64.3566
1 Dream Machine Token(DMT) ke NZD
$10.96689
1 Dream Machine Token(DMT) ke PAB
B/.6.567
1 Dream Machine Token(DMT) ke PGK
K27.45006
1 Dream Machine Token(DMT) ke QAR
ر.ق23.90388
1 Dream Machine Token(DMT) ke RSD
дин.651.97176

Dream Machine Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dream Machine Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Dream Machine Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dream Machine Token

Berapakah nilai Dream Machine Token (DMT) hari ini?
Harga langsung DMT dalam USD ialah 6.567 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DMT ke USD?
Harga semasa DMT ke USD ialah $ 6.567. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dream Machine Token?
Had pasaran untuk DMT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DMT?
Bekalan edaran DMT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DMT?
DMT mencapai harga ATH sebanyak 182.97081854858675 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DMT?
DMT melihat harga ATL sebanyak 0.01796638627090176 USD.
Berapakah jumlah dagangan DMT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DMTialah $ 64.01K USD.
Adakah DMT akan naik lebih tinggi tahun ini?
DMT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DMTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:39:31 (UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator DMT-ke-USD

Jumlah

DMT
DMT
USD
USD

1 DMT = 6.567 USD

Berdagang DMT

DMTUSDT
$6.573
$6.573$6.573
-25.61%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan