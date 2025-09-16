Dream Machine TokenHargae(DMT)
Dream Machine Token (DMT) harga masa nyata ialah $ 6.567. Sepanjang 24 jam yang lalu, DMT didagangkan antara $ 6.121 rendah dan $ 9.055 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DMT sepanjang masa ialah $ 182.97081854858675, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01796638627090176.
Dari segi prestasi jangka pendek, DMT telah berubah sebanyak +0.67% sejak sejam yang lalu, -25.61% dalam 24 jam dan +1.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Dream Machine Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.01K. Bekalan edaran DMT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.57M.
Jejaki perubahan harga untuk Dream Machine Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -2.26287
|-25.61%
|30 Hari
|$ -6.514
|-49.80%
|60 Hari
|$ -7.887
|-54.57%
|90 Hari
|$ +0.486
|+7.99%
Hari ini, DMT mencatatkan perubahan sebanyak $ -2.26287 (-25.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -6.514 (-49.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DMT mengalami perubahan sebanyak $ -7.887 (-54.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.486 (+7.99%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dream Machine Token (DMT)?
Semak Dream Machine Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.
DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.
Dream Machine Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dream Machine Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.
Selain itu, anda boleh:-
- Semak DMT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dream Machine Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.
Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dream Machine Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.
Berapakah nilai Dream Machine Token (DMT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dream Machine Token (DMT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dream Machine Token.
Semak Dream Machine Token ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Dream Machine Token (DMT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DMT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
Mencari cara membeli Dream Machine Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dream Machine Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dream Machine Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
