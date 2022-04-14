Tokenomik Dream Machine Token (DMT)

Lihat cerapan utama tentang Dream Machine Token (DMT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Dream Machine Token (DMT) Maklumat

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

https://launch.sankodreammachine.net/
https://www.sankodreammachine.net/docs
https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8

Dream Machine Token (DMT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dream Machine Token (DMT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 6.69M
$ 6.69M$ 6.69M
$ 198
$ 198$ 198
$ 0.01796638627090176
$ 0.01796638627090176$ 0.01796638627090176
$ 6.686
$ 6.686$ 6.686

Tokenomik Dream Machine Token (DMT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dream Machine Token (DMT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DMT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DMT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DMT, terokai DMT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.