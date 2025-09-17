Apakah itu Dimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Tokenomik Dimitra Token (DMTR)

Memahami tokenomik Dimitra Token (DMTR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DMTR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dimitra Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dimitra Token Berapakah nilai Dimitra Token (DMTR) hari ini? Harga langsung DMTR dalam USD ialah 0.01381 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DMTR ke USD? $ 0.01381 . Lihat Harga semasa DMTR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Dimitra Token? Had pasaran untuk DMTR ialah $ 6.72M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DMTR? Bekalan edaran DMTR ialah 486.50M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DMTR? DMTR mencapai harga ATH sebanyak 6.605485894378385 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DMTR? DMTR melihat harga ATL sebanyak 0.002640306614176698 USD . Berapakah jumlah dagangan DMTR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DMTRialah $ 94.33K USD . Adakah DMTR akan naik lebih tinggi tahun ini? DMTR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DMTRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

