Dimitra Token Logo

Dimitra TokenHargae(DMTR)

1 DMTR ke USD Harga Langsung:

$0.01381
0.00%1D
USD
Dimitra Token (DMTR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:27:32 (UTC+8)

Dimitra Token (DMTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01269
24J Rendah
$ 0.0142
24J Tinggi

$ 0.01269
$ 0.0142
$ 6.605485894378385
$ 0.002640306614176698
-0.72%

0.00%

+10.65%

+10.65%

Dimitra Token (DMTR) harga masa nyata ialah $ 0.01381. Sepanjang 24 jam yang lalu, DMTR didagangkan antara $ 0.01269 rendah dan $ 0.0142 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DMTR sepanjang masa ialah $ 6.605485894378385, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002640306614176698.

Dari segi prestasi jangka pendek, DMTR telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +10.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dimitra Token (DMTR) Maklumat Pasaran

No.1368

$ 6.72M
$ 94.33K
$ 13.81M
486.50M
1,000,000,000
971,071,679
48.65%

ETH

Had Pasaran semasa Dimitra Token ialah $ 6.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 94.33K. Bekalan edaran DMTR ialah 486.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 971071679. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.81M.

Dimitra Token (DMTR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dimitra Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00118-7.88%
60 Hari$ -0.00703-33.74%
90 Hari$ -0.00201-12.71%
Perubahan Harga Dimitra Token Hari Ini

Hari ini, DMTR mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDimitra Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00118 (-7.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dimitra Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DMTR mengalami perubahan sebanyak $ -0.00703 (-33.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dimitra Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00201 (-12.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dimitra Token (DMTR)?

Semak Dimitra Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Dimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dimitra Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DMTR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dimitra Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dimitra Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dimitra Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dimitra Token (DMTR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dimitra Token (DMTR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dimitra Token.

Semak Dimitra Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dimitra Token (DMTR)

Memahami tokenomik Dimitra Token (DMTR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DMTR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dimitra Token (DMTR)

Mencari cara membeli Dimitra Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dimitra Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DMTR kepada Mata Wang Tempatan

1 Dimitra Token(DMTR) ke VND
363.41015
1 Dimitra Token(DMTR) ke AUD
A$0.0205769
1 Dimitra Token(DMTR) ke GBP
0.0100813
1 Dimitra Token(DMTR) ke EUR
0.0116004
1 Dimitra Token(DMTR) ke USD
$0.01381
1 Dimitra Token(DMTR) ke MYR
RM0.058002
1 Dimitra Token(DMTR) ke TRY
0.5699387
1 Dimitra Token(DMTR) ke JPY
¥2.01626
1 Dimitra Token(DMTR) ke ARS
ARS$20.2788802
1 Dimitra Token(DMTR) ke RUB
1.1487158
1 Dimitra Token(DMTR) ke INR
1.2143133
1 Dimitra Token(DMTR) ke IDR
Rp226.3934064
1 Dimitra Token(DMTR) ke KRW
19.0482711
1 Dimitra Token(DMTR) ke PHP
0.7839937
1 Dimitra Token(DMTR) ke EGP
￡E.0.6638467
1 Dimitra Token(DMTR) ke BRL
R$0.0730549
1 Dimitra Token(DMTR) ke CAD
C$0.0189197
1 Dimitra Token(DMTR) ke BDT
1.682058
1 Dimitra Token(DMTR) ke NGN
20.6426356
1 Dimitra Token(DMTR) ke COP
$53.7354005
1 Dimitra Token(DMTR) ke ZAR
R.0.2391892
1 Dimitra Token(DMTR) ke UAH
0.5685577
1 Dimitra Token(DMTR) ke VES
Bs2.2096
1 Dimitra Token(DMTR) ke CLP
$13.10569
1 Dimitra Token(DMTR) ke PKR
Rs3.9198304
1 Dimitra Token(DMTR) ke KZT
7.4728672
1 Dimitra Token(DMTR) ke THB
฿0.4373627
1 Dimitra Token(DMTR) ke TWD
NT$0.415681
1 Dimitra Token(DMTR) ke AED
د.إ0.0506827
1 Dimitra Token(DMTR) ke CHF
Fr0.0107718
1 Dimitra Token(DMTR) ke HKD
HK$0.1074418
1 Dimitra Token(DMTR) ke AMD
֏5.280944
1 Dimitra Token(DMTR) ke MAD
.د.م0.1238757
1 Dimitra Token(DMTR) ke MXN
$0.2524468
1 Dimitra Token(DMTR) ke SAR
ريال0.0517875
1 Dimitra Token(DMTR) ke PLN
0.0494398
1 Dimitra Token(DMTR) ke RON
лв0.0588306
1 Dimitra Token(DMTR) ke SEK
kr0.1273282
1 Dimitra Token(DMTR) ke BGN
лв0.0227865
1 Dimitra Token(DMTR) ke HUF
Ft4.5307848
1 Dimitra Token(DMTR) ke CZK
0.2828288
1 Dimitra Token(DMTR) ke KWD
د.ك0.00419824
1 Dimitra Token(DMTR) ke ILS
0.0459873
1 Dimitra Token(DMTR) ke AOA
Kz12.5887817
1 Dimitra Token(DMTR) ke BHD
.د.ب0.00520637
1 Dimitra Token(DMTR) ke BMD
$0.01381
1 Dimitra Token(DMTR) ke DKK
kr0.0867268
1 Dimitra Token(DMTR) ke HNL
L0.3622363
1 Dimitra Token(DMTR) ke MUR
0.6249025
1 Dimitra Token(DMTR) ke NAD
$0.2398797
1 Dimitra Token(DMTR) ke NOK
kr0.1346475
1 Dimitra Token(DMTR) ke NZD
$0.0229246
1 Dimitra Token(DMTR) ke PAB
B/.0.01381
1 Dimitra Token(DMTR) ke PGK
K0.0577258
1 Dimitra Token(DMTR) ke QAR
ر.ق0.0502684
1 Dimitra Token(DMTR) ke RSD
дин.1.3635994

Dimitra Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dimitra Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Dimitra Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dimitra Token

Berapakah nilai Dimitra Token (DMTR) hari ini?
Harga langsung DMTR dalam USD ialah 0.01381 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DMTR ke USD?
Harga semasa DMTR ke USD ialah $ 0.01381. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dimitra Token?
Had pasaran untuk DMTR ialah $ 6.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DMTR?
Bekalan edaran DMTR ialah 486.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DMTR?
DMTR mencapai harga ATH sebanyak 6.605485894378385 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DMTR?
DMTR melihat harga ATL sebanyak 0.002640306614176698 USD.
Berapakah jumlah dagangan DMTR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DMTRialah $ 94.33K USD.
Adakah DMTR akan naik lebih tinggi tahun ini?
DMTR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DMTRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:27:32 (UTC+8)

Dimitra Token (DMTR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Kalkulator DMTR-ke-USD

Jumlah

DMTR
DMTR
USD
USD

1 DMTR = 0.01381 USD

Berdagang DMTR

DMTRUSDT
$0.01381
0.00%

