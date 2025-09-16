Lagi Mengenai DNX

Dynex Logo

DynexHargae(DNX)

1 DNX ke USD Harga Langsung:

$0.04713
$0.04713$0.04713
+1.44%1D
USD
Dynex (DNX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:32:30 (UTC+8)

Dynex (DNX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04533
$ 0.04533$ 0.04533
24J Rendah
$ 0.0493
$ 0.0493$ 0.0493
24J Tinggi

$ 0.04533
$ 0.04533$ 0.04533

$ 0.0493
$ 0.0493$ 0.0493

$ 1.3643865798324275
$ 1.3643865798324275$ 1.3643865798324275

$ 0.023577616456842587
$ 0.023577616456842587$ 0.023577616456842587

+0.27%

+1.44%

-3.92%

-3.92%

Dynex (DNX) harga masa nyata ialah $ 0.04713. Sepanjang 24 jam yang lalu, DNX didagangkan antara $ 0.04533 rendah dan $ 0.0493 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DNX sepanjang masa ialah $ 1.3643865798324275, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.023577616456842587.

Dari segi prestasi jangka pendek, DNX telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +1.44% dalam 24 jam dan -3.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dynex (DNX) Maklumat Pasaran

No.1473

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

$ 82.03K
$ 82.03K$ 82.03K

$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M

104.60M
104.60M 104.60M

110,000,000
110,000,000 110,000,000

104,603,353.50809678
104,603,353.50809678 104,603,353.50809678

95.09%

DNX

Had Pasaran semasa Dynex ialah $ 4.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.03K. Bekalan edaran DNX ialah 104.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 104603353.50809678. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.18M.

Dynex (DNX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dynex hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000669+1.44%
30 Hari$ -0.0131-21.75%
60 Hari$ +0.02159+84.53%
90 Hari$ +0.00979+26.21%
Perubahan Harga Dynex Hari Ini

Hari ini, DNX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000669 (+1.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDynex

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0131 (-21.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dynex

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DNX mengalami perubahan sebanyak $ +0.02159 (+84.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dynex

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00979 (+26.21%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dynex (DNX)?

Semak Dynexhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Dynex (DNX)

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

Dynex tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dynex pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DNX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dynex di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dynex anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dynex Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dynex (DNX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dynex (DNX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dynex.

Semak Dynex ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dynex (DNX)

Memahami tokenomik Dynex (DNX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DNX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dynex (DNX)

Mencari cara membeli Dynex? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dynex di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DNX kepada Mata Wang Tempatan

1 Dynex(DNX) ke VND
1,240.22595
1 Dynex(DNX) ke AUD
A$0.0702237
1 Dynex(DNX) ke GBP
0.0344049
1 Dynex(DNX) ke EUR
0.0395892
1 Dynex(DNX) ke USD
$0.04713
1 Dynex(DNX) ke MYR
RM0.197946
1 Dynex(DNX) ke TRY
1.9450551
1 Dynex(DNX) ke JPY
¥6.88098
1 Dynex(DNX) ke ARS
ARS$68.9031174
1 Dynex(DNX) ke RUB
3.9141465
1 Dynex(DNX) ke INR
4.14744
1 Dynex(DNX) ke IDR
Rp772.6228272
1 Dynex(DNX) ke KRW
65.0964273
1 Dynex(DNX) ke PHP
2.6783979
1 Dynex(DNX) ke EGP
￡E.2.2660104
1 Dynex(DNX) ke BRL
R$0.2502603
1 Dynex(DNX) ke CAD
C$0.0645681
1 Dynex(DNX) ke BDT
5.740434
1 Dynex(DNX) ke NGN
70.3429389
1 Dynex(DNX) ke COP
$183.3851865
1 Dynex(DNX) ke ZAR
R.0.8177055
1 Dynex(DNX) ke UAH
1.9403421
1 Dynex(DNX) ke VES
Bs7.5408
1 Dynex(DNX) ke CLP
$44.72637
1 Dynex(DNX) ke PKR
Rs13.3773792
1 Dynex(DNX) ke KZT
25.5029856
1 Dynex(DNX) ke THB
฿1.4916645
1 Dynex(DNX) ke TWD
NT$1.4171991
1 Dynex(DNX) ke AED
د.إ0.1729671
1 Dynex(DNX) ke CHF
Fr0.0367614
1 Dynex(DNX) ke HKD
HK$0.3666714
1 Dynex(DNX) ke AMD
֏18.022512
1 Dynex(DNX) ke MAD
.د.م0.4227561
1 Dynex(DNX) ke MXN
$0.8643642
1 Dynex(DNX) ke SAR
ريال0.1767375
1 Dynex(DNX) ke PLN
0.1691967
1 Dynex(DNX) ke RON
лв0.2012451
1 Dynex(DNX) ke SEK
kr0.4350099
1 Dynex(DNX) ke BGN
лв0.0777645
1 Dynex(DNX) ke HUF
Ft15.5029422
1 Dynex(DNX) ke CZK
0.9675789
1 Dynex(DNX) ke KWD
د.ك0.01437465
1 Dynex(DNX) ke ILS
0.1569429
1 Dynex(DNX) ke AOA
Kz42.9622941
1 Dynex(DNX) ke BHD
.د.ب0.01776801
1 Dynex(DNX) ke BMD
$0.04713
1 Dynex(DNX) ke DKK
kr0.296919
1 Dynex(DNX) ke HNL
L1.2362199
1 Dynex(DNX) ke MUR
2.1326325
1 Dynex(DNX) ke NAD
$0.8186481
1 Dynex(DNX) ke NOK
kr0.4609314
1 Dynex(DNX) ke NZD
$0.0787071
1 Dynex(DNX) ke PAB
B/.0.04713
1 Dynex(DNX) ke PGK
K0.1970034
1 Dynex(DNX) ke QAR
ر.ق0.1715532
1 Dynex(DNX) ke RSD
дин.4.6625709

Dynex Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dynex, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Dynex Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dynex

Berapakah nilai Dynex (DNX) hari ini?
Harga langsung DNX dalam USD ialah 0.04713 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DNX ke USD?
Harga semasa DNX ke USD ialah $ 0.04713. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dynex?
Had pasaran untuk DNX ialah $ 4.93M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DNX?
Bekalan edaran DNX ialah 104.60M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DNX?
DNX mencapai harga ATH sebanyak 1.3643865798324275 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DNX?
DNX melihat harga ATL sebanyak 0.023577616456842587 USD.
Berapakah jumlah dagangan DNX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DNXialah $ 82.03K USD.
Adakah DNX akan naik lebih tinggi tahun ini?
DNX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DNXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:32:30 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

