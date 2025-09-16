Lagi Mengenai DOG

DOG GO TO THE MOONHargae(DOG)

1 DOG ke USD Harga Langsung:

$0.002304
+0.78%1D
USD
DOG GO TO THE MOON (DOG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:32:38 (UTC+8)

DOG GO TO THE MOON (DOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002236
24J Rendah
$ 0.002444
24J Tinggi

$ 0.002236
$ 0.002444
$ 0.009947045275834055
$ 0.001001575648348698
-1.29%

+0.78%

-11.25%

-11.25%

DOG GO TO THE MOON (DOG) harga masa nyata ialah $ 0.002305. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOG didagangkan antara $ 0.002236 rendah dan $ 0.002444 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOG sepanjang masa ialah $ 0.009947045275834055, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001001575648348698.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOG telah berubah sebanyak -1.29% sejak sejam yang lalu, +0.78% dalam 24 jam dan -11.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DOG GO TO THE MOON (DOG) Maklumat Pasaran

No.191

$ 230.50M
$ 422.50K
$ 230.50M
100.00B
100,000,000,000
100,000,000,000
100.00%

0.01%

BTCRUNES

Had Pasaran semasa DOG GO TO THE MOON ialah $ 230.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 422.50K. Bekalan edaran DOG ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 230.50M.

DOG GO TO THE MOON (DOG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DOG GO TO THE MOON hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001783+0.78%
30 Hari$ -0.000794-25.63%
60 Hari$ -0.0017-42.45%
90 Hari$ -0.000978-29.79%
Perubahan Harga DOG GO TO THE MOON Hari Ini

Hari ini, DOG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001783 (+0.78%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDOG GO TO THE MOON

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000794 (-25.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DOG GO TO THE MOON

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DOG mengalami perubahan sebanyak $ -0.0017 (-42.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DOG GO TO THE MOON

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000978 (-29.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DOG GO TO THE MOON (DOG)?

Semak DOG GO TO THE MOONhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DOG GO TO THE MOON (DOG)

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

DOG GO TO THE MOON tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DOG GO TO THE MOON pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DOG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DOG GO TO THE MOON di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DOG GO TO THE MOON anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DOG GO TO THE MOON Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DOG GO TO THE MOON (DOG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DOG GO TO THE MOON (DOG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOG GO TO THE MOON.

Semak DOG GO TO THE MOON ramalan harga sekarang!

Tokenomik DOG GO TO THE MOON (DOG)

Memahami tokenomik DOG GO TO THE MOON (DOG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DOG GO TO THE MOON (DOG)

Mencari cara membeli DOG GO TO THE MOON? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DOG GO TO THE MOON di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DOG kepada Mata Wang Tempatan

1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke VND
60.656075
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke AUD
A$0.00343445
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke GBP
0.00168265
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke EUR
0.0019362
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke USD
$0.002305
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MYR
RM0.009681
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke TRY
0.09512735
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke JPY
¥0.33653
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke ARS
ARS$3.3698639
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke RUB
0.19143025
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke INR
0.20284
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke IDR
Rp37.7868792
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke KRW
3.18368905
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke PHP
0.13099315
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke EGP
￡E.0.1108244
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BRL
R$0.01223955
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke CAD
C$0.00315785
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BDT
0.280749
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke NGN
3.44028165
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke COP
$8.96887025
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke ZAR
R.0.03999175
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke UAH
0.09489685
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke VES
Bs0.3688
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke CLP
$2.187445
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke PKR
Rs0.6542512
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke KZT
1.2472816
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke THB
฿0.07295325
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke TWD
NT$0.06931135
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke AED
د.إ0.00845935
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke CHF
Fr0.0017979
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke HKD
HK$0.0179329
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke AMD
֏0.881432
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MAD
.د.م0.02067585
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MXN
$0.0422737
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke SAR
ريال0.00864375
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke PLN
0.00827495
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke RON
лв0.00984235
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke SEK
kr0.02127515
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BGN
лв0.00380325
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke HUF
Ft0.7582067
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke CZK
0.04732165
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke KWD
د.ك0.000703025
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke ILS
0.00767565
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke AOA
Kz2.10116885
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BHD
.د.ب0.000868985
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke BMD
$0.002305
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke DKK
kr0.0145215
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke HNL
L0.06046015
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke MUR
0.10430125
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke NAD
$0.04003785
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke NOK
kr0.0225429
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke NZD
$0.00384935
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke PAB
B/.0.002305
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke PGK
K0.0096349
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke QAR
ر.ق0.0083902
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) ke RSD
дин.0.22803365

DOG GO TO THE MOON Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DOG GO TO THE MOON, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web DOG GO TO THE MOON Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DOG GO TO THE MOON

Berapakah nilai DOG GO TO THE MOON (DOG) hari ini?
Harga langsung DOG dalam USD ialah 0.002305 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DOG ke USD?
Harga semasa DOG ke USD ialah $ 0.002305. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DOG GO TO THE MOON?
Had pasaran untuk DOG ialah $ 230.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DOG?
Bekalan edaran DOG ialah 100.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOG?
DOG mencapai harga ATH sebanyak 0.009947045275834055 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOG?
DOG melihat harga ATL sebanyak 0.001001575648348698 USD.
Berapakah jumlah dagangan DOG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOGialah $ 422.50K USD.
Adakah DOG akan naik lebih tinggi tahun ini?
DOG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
DOG GO TO THE MOON (DOG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 DOG = 0.002305 USD

