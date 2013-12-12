Tokenomik DOGE (DOGE)
DOGE (DOGE) Maklumat
Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.
DOGE (DOGE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DOGE (DOGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi DOGE (DOGE)
Terokai lebih mendalam tentang cara token DOGE dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Dogecoin (DOGE) is a unique cryptocurrency with a straightforward and transparent token economic model. Below is a comprehensive analysis of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Proof-of-Work (PoW) Mining:
Dogecoin is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add new blocks to the blockchain, receiving newly minted DOGE as a reward.
- Block Reward:
The block reward is permanently fixed at 10,000 DOGE per block. Blocks are produced approximately every minute.
- Inflationary Supply:
There is no maximum cap on the total supply of DOGE. Instead, Dogecoin has a fixed annual issuance of 5 billion coins, which causes the inflation rate to decrease over time as the total supply grows. This design is intended to encourage spending and utility rather than hoarding.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Mechanism/Details
|Initial Distribution
|100% distributed via PoW mining; no pre-mine, ICO, or team allocation
|Ongoing Distribution
|All new DOGE is distributed to miners as block rewards and transaction fees
|Team/Advisor Allocation
|None; no tokens reserved for founders, team, or advisors
|Centralized Holdings
|As of May 2024, the top 10 addresses hold ~45% of supply; top 1% hold >95%
- No Centralized Allocation:
There were no tokens allocated to the project team, advisors, or through private sales. All DOGE in circulation has been or will be earned by miners.
Usage and Incentive Mechanism
-
Primary Uses:
- Peer-to-peer payments and value transfer
- Tipping and microtransactions, especially in online communities
- Payment for goods and services (adopted by some merchants and platforms)
- Settlement of network transaction fees
- Rewarding miners for securing the network
-
Incentives:
- Miners are incentivized by the fixed block reward and transaction fees.
- The inflationary model ensures ongoing miner participation and network security.
Locking and Unlocking Mechanism
- Locking Mechanism:
Dogecoin does not implement any token locking or vesting mechanisms. All mined DOGE is immediately liquid and transferable.
- Unlocking Time:
Not applicable, as there are no locked or vested tokens in the Dogecoin ecosystem.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed 10,000 DOGE per block (PoW mining), ~1 block/minute, ~5B DOGE/year
|Allocation
|100% to miners; no pre-mine, ICO, or team allocation
|Usage
|Payments, tipping, transaction fees, miner rewards
|Incentives
|Miner block rewards and transaction fees
|Locking/Unlocking
|None; all DOGE is immediately liquid upon mining
|Supply Cap
|None; inflationary with diminishing rate as supply grows
Additional Insights
- Concentration Risk:
Dogecoin’s supply is highly concentrated, with the top 1% of addresses holding over 95% of the circulating supply as of 2022. This centralization poses risks related to market manipulation and large sell-offs.
- No Token Unlocks:
There are no scheduled or historical token unlocks, vesting schedules, or lockups in Dogecoin’s design.
- Network Security:
The perpetual issuance is intended to maintain miner incentives and network security, unlike capped-supply coins that may face security challenges as block rewards diminish.
Dogecoin’s token economics are simple, transparent, and designed to promote utility and ongoing network security, with no complex vesting, locking, or allocation schemes.
Tokenomik DOGE (DOGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik DOGE (DOGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DOGE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DOGE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DOGE, terokai DOGE harga langsung token!
DOGE (DOGE) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga DOGE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
DOGE Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DOGE? Halaman ramalan harga DOGE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
