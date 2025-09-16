Lagi Mengenai DOGEAI

DOGE AI Logo

DOGE AIHargae(DOGEAI)

1 DOGEAI ke USD Harga Langsung:

$0.0001513
$0.0001513$0.0001513
-7.40%1D
USD
DOGE AI (DOGEAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:39:59 (UTC+8)

DOGE AI (DOGEAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000135
$ 0.000135$ 0.000135
24J Rendah
$ 0.0001701
$ 0.0001701$ 0.0001701
24J Tinggi

$ 0.000135
$ 0.000135$ 0.000135

$ 0.0001701
$ 0.0001701$ 0.0001701

$ 0.1332884484265697
$ 0.1332884484265697$ 0.1332884484265697

$ 0.000125980863011934
$ 0.000125980863011934$ 0.000125980863011934

-0.07%

-7.39%

-10.16%

-10.16%

DOGE AI (DOGEAI) harga masa nyata ialah $ 0.0001513. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGEAI didagangkan antara $ 0.000135 rendah dan $ 0.0001701 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGEAI sepanjang masa ialah $ 0.1332884484265697, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000125980863011934.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOGEAI telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -7.39% dalam 24 jam dan -10.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DOGE AI (DOGEAI) Maklumat Pasaran

No.2968

$ 113.48K
$ 113.48K$ 113.48K

$ 56.18K
$ 56.18K$ 56.18K

$ 151.30K
$ 151.30K$ 151.30K

750.00M
750.00M 750.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Had Pasaran semasa DOGE AI ialah $ 113.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.18K. Bekalan edaran DOGEAI ialah 750.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 151.30K.

DOGE AI (DOGEAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DOGE AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000012091-7.39%
30 Hari$ -0.0000972-39.12%
60 Hari$ -0.0004148-73.28%
90 Hari$ -0.0202917-99.26%
Perubahan Harga DOGE AI Hari Ini

Hari ini, DOGEAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000012091 (-7.39%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDOGE AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000972 (-39.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DOGE AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DOGEAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0004148 (-73.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DOGE AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0202917 (-99.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DOGE AI (DOGEAI)?

Semak DOGE AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DOGE AI (DOGEAI)

Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy

DOGE AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DOGE AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DOGEAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DOGE AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DOGE AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DOGE AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DOGE AI (DOGEAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DOGE AI (DOGEAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DOGE AI.

Semak DOGE AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik DOGE AI (DOGEAI)

Memahami tokenomik DOGE AI (DOGEAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOGEAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DOGE AI (DOGEAI)

Mencari cara membeli DOGE AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DOGE AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DOGEAI kepada Mata Wang Tempatan

DOGE AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DOGE AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web DOGE AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DOGE AI

Berapakah nilai DOGE AI (DOGEAI) hari ini?
Harga langsung DOGEAI dalam USD ialah 0.0001513 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DOGEAI ke USD?
Harga semasa DOGEAI ke USD ialah $ 0.0001513. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DOGE AI?
Had pasaran untuk DOGEAI ialah $ 113.48K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DOGEAI?
Bekalan edaran DOGEAI ialah 750.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOGEAI?
DOGEAI mencapai harga ATH sebanyak 0.1332884484265697 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOGEAI?
DOGEAI melihat harga ATL sebanyak 0.000125980863011934 USD.
Berapakah jumlah dagangan DOGEAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOGEAIialah $ 56.18K USD.
Adakah DOGEAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
DOGEAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOGEAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:39:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

