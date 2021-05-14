Tokenomik DOGGY (DOGGY)

Tokenomik DOGGY (DOGGY)

Lihat cerapan utama tentang DOGGY (DOGGY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

DOGGY (DOGGY) Maklumat

$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

Laman Web Rasmi:
https://cryptodoggies.io/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6

DOGGY (DOGGY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DOGGY (DOGGY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 476.00K
$ 476.00K$ 476.00K
Jumlah Bekalan:
$ 2.25B
$ 2.25B$ 2.25B
Bekalan Edaran:
$ 2.25B
$ 2.25B$ 2.25B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.095
$ 0.095$ 0.095
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000138093231463697
$ 0.000138093231463697$ 0.000138093231463697
Harga Semasa:
$ 0.0002115
$ 0.0002115$ 0.0002115

Tokenomik DOGGY (DOGGY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DOGGY (DOGGY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DOGGY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DOGGY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DOGGY, terokai DOGGY harga langsung token!

Cara Membeli DOGGY

Berminat untuk menambah DOGGY (DOGGY) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli DOGGY, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

DOGGY (DOGGY) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga DOGGY membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

DOGGY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DOGGY? Halaman ramalan harga DOGGY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.