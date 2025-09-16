Apakah itu DOGS (DOGS)

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

Tokenomik DOGS (DOGS)

Memahami tokenomik DOGS (DOGS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOGS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

DOGS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DOGS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DOGS Berapakah nilai DOGS (DOGS) hari ini? Harga langsung DOGS dalam USD ialah 0.0001361 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DOGS ke USD? $ 0.0001361 . Lihat Harga semasa DOGS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DOGS? Had pasaran untuk DOGS ialah $ 70.33M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DOGS? Bekalan edaran DOGS ialah 516.75B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOGS? DOGS mencapai harga ATH sebanyak 0.001644096114028641 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOGS? DOGS melihat harga ATL sebanyak 0.000100955965351554 USD . Berapakah jumlah dagangan DOGS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOGSialah $ 853.06K USD . Adakah DOGS akan naik lebih tinggi tahun ini? DOGS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOGSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

