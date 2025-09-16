Apakah itu donkey (DONKEY)

$DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures.

donkey Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai donkey (DONKEY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset donkey (DONKEY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk donkey.

Tokenomik donkey (DONKEY)

Memahami tokenomik donkey (DONKEY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DONKEY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli donkey (DONKEY)

DONKEY kepada Mata Wang Tempatan

donkey Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang donkey, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai donkey Berapakah nilai donkey (DONKEY) hari ini? Harga langsung DONKEY dalam USD ialah 0.021592 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DONKEY ke USD? $ 0.021592 . Lihat Harga semasa DONKEY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran donkey? Had pasaran untuk DONKEY ialah $ 21.59M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DONKEY? Bekalan edaran DONKEY ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DONKEY? DONKEY mencapai harga ATH sebanyak 0.07572362085950023 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DONKEY? DONKEY melihat harga ATL sebanyak 0.000017148037481088 USD . Berapakah jumlah dagangan DONKEY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DONKEYialah $ 96.79K USD . Adakah DONKEY akan naik lebih tinggi tahun ini? DONKEY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DONKEYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

donkey (DONKEY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

