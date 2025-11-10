Data Ownership Harga Hari Ini

Harga langsung Data Ownership (DOP2) hari ini ialah $ 0.007211, dengan 0.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOP2 kepada USD penukaran adalah $ 0.007211 setiap DOP2.

Data Ownership kini berada pada kedudukan #3785 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 DOP2. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOP2 didagangkan antara $ 0.006725 (rendah) dan $ 0.00736 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.11434343850986514, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.005522860839936949.

Dalam prestasi jangka pendek, DOP2 dipindahkan -0.45% dalam sejam terakhir dan -48.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 502.57K.

Data Ownership (DOP2) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3785 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 502.57K$ 502.57K $ 502.57K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 141.33M$ 141.33M $ 141.33M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 19,599,637,336.7906 19,599,637,336.7906 19,599,637,336.7906 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Data Ownership ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 502.57K. Bekalan edaran DOP2 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 19599637336.7906. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 141.33M.