Tokenomik Data Ownership (DOP2)

Lihat cerapan utama tentang Data Ownership (DOP2), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:25:45 (UTC+8)
USD

Data Ownership (DOP2) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Data Ownership (DOP2), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 19.60B
$ 19.60B$ 19.60B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 145.35M
$ 145.35M$ 145.35M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.020166
$ 0.020166$ 0.020166
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.005522860839936949
$ 0.005522860839936949$ 0.005522860839936949
Harga Semasa:
$ 0.007416
$ 0.007416$ 0.007416

Data Ownership (DOP2) Maklumat

Data Ownership Protocol enables enterprises to transfer digital assets with confidence. Payments pass KYT screening, remain confidential on-chain, and produce instant audit proofs. From payroll to treasury, teams gain privacy and compliance—all from one intuitive dashboard.

Laman Web Rasmi:
https://dop.org
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xa37db5456b5938aa50b33575ae2eb8048ca5959b

Tokenomik Data Ownership (DOP2): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Data Ownership (DOP2) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DOP2 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DOP2 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DOP2, terokai DOP2 harga langsung token!

Cara Membeli DOP2

Berminat untuk menambah Data Ownership (DOP2) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli DOP2, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Data Ownership (DOP2) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga DOP2 membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

DOP2 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DOP2? Halaman ramalan harga DOP2 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi