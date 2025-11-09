BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Dora Factory langsung hari ini ialah 0.01253 USD.DORAFACTORY modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata DORAFACTORY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Dora Factory langsung hari ini ialah 0.01253 USD.DORAFACTORY modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata DORAFACTORY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai DORAFACTORY

Maklumat Harga DORAFACTORY

Apakah DORAFACTORY

Kertas putih DORAFACTORY

Laman Web Rasmi DORAFACTORY

Tokenomik DORAFACTORY

Ramalan Harga DORAFACTORY

Sejarah DORAFACTORY

DORAFACTORY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang DORAFACTORY-ke-Fiat

DORAFACTORY Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Dora Factory Logo

Dora FactoryHargae(DORAFACTORY)

1 DORAFACTORY ke USD Harga Langsung:

$0.01253
$0.01253$0.01253
-1.18%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:15:17 (UTC+8)

Dora Factory Harga Hari Ini

Harga langsung Dora Factory (DORAFACTORY) hari ini ialah $ 0.01253, dengan 1.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DORAFACTORY kepada USD penukaran adalah $ 0.01253 setiap DORAFACTORY.

Dora Factory kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DORAFACTORY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DORAFACTORY didagangkan antara $ 0.0122 (rendah) dan $ 0.01271 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DORAFACTORY dipindahkan +0.56% dalam sejam terakhir dan -2.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.29K.

Dora Factory (DORAFACTORY) Maklumat Pasaran

--
----

$ 57.29K
$ 57.29K$ 57.29K

$ 12.53M
$ 12.53M$ 12.53M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Had Pasaran semasa Dora Factory ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.29K. Bekalan edaran DORAFACTORY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.53M.

Dora Factory Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0122
$ 0.0122$ 0.0122
24J Rendah
$ 0.01271
$ 0.01271$ 0.01271
24J Tinggi

$ 0.0122
$ 0.0122$ 0.0122

$ 0.01271
$ 0.01271$ 0.01271

--
----

--
----

+0.56%

-1.18%

-2.11%

-2.11%

Dora Factory (DORAFACTORY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dora Factory hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001496-1.18%
30 Hari$ -0.004-24.20%
60 Hari$ -0.0075-37.45%
90 Hari$ -0.00809-39.24%
Perubahan Harga Dora Factory Hari Ini

Hari ini, DORAFACTORY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001496 (-1.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDora Factory

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.004 (-24.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dora Factory

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DORAFACTORY mengalami perubahan sebanyak $ -0.0075 (-37.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dora Factory

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00809 (-39.24%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dora Factory (DORAFACTORY)?

Semak Dora Factoryhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Dora Factory

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Dora Factory pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Dora Factory?

Several key factors influence Dora Factory (DORA) prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Adoption rate - Usage of Dora's quadratic funding and governance infrastructure
3. Partnership announcements - Collaborations with DAOs and blockchain projects
4. Token utility - Demand for DORA in governance voting and platform features
5. Supply dynamics - Token distribution, staking rewards, and circulation changes
6. Competition - Performance relative to other DAO tooling platforms
7. Regulatory news - Government policies affecting DeFi and governance tokens
8. Technical developments - Platform upgrades and new feature releases

Mengapa orang ingin tahu harga Dora Factory hari ini?

People want to know Dora Factory (DORA) price today for several key reasons: 1) Trading decisions - investors need current prices to buy/sell at optimal times, 2) Portfolio tracking - holders monitor their investment value, 3) Market analysis - traders use price data to identify trends and patterns, 4) FOMO/timing - fear of missing profitable opportunities drives frequent price checking, 5) News impact assessment - checking how announcements affect token value.

Ramalan Harga untuk Dora Factory

Dora Factory (DORAFACTORY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DORAFACTORY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Dora Factory (DORAFACTORY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Dora Factory berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Dora Factory yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk DORAFACTORY ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Dora Factory Ramalan Harga.

Perihal Dora Factory

Dora Factory (DORAFACTORY) is a programmable, multi-chain infrastructure that aims to facilitate the growth of open networks for Web 3.0. It is designed to serve as a platform for building and managing decentralized autonomous organizations (DAOs), offering a suite of tools for on-chain governance, treasury management, and human-readable agreements. DORAFACTORY's ecosystem is built around the DORA token, which is used for governance voting and staking within the platform. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and decentralization. DORAFACTORY's primary goal is to democratize decision-making processes within DAOs, fostering a more transparent and collaborative environment.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Dora Factory dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Dora Factory? Membeli DORAFACTORY adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Dora Factory. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Dora Factory (DORAFACTORY) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Dora Factory akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Dora Factory (DORAFACTORY)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Dora Factory

Memiliki Dora Factory membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Dora Factory (DORAFACTORY) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dora Factory, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Dora Factory Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dora Factory

Berapakah nilai 1 Dora Factory pada tahun 2030?
Jika Dora Factory berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Dora Factory berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:15:17 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Dora Factory

DORAFACTORY USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek DORAFACTORY dengan leveraj. Terokai DORAFACTORY dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Dora Factory (DORAFACTORY) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Dora Factory langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
DORAFACTORY/USDT
$0.01253
$0.01253$0.01253
-1.32%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04173
$0.04173$0.04173

+108.65%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1057
$0.1057$0.1057

+11.26%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006903
$0.00006903$0.00006903

+250.40%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000325
$0.0000325$0.0000325

+116.66%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03934
$0.03934$0.03934

+68.04%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.11870
$0.11870$0.11870

+68.13%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015643
$0.000015643$0.000015643

+54.43%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator DORAFACTORY-ke-USD

Jumlah

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0.01253 USD