Dora Factory Harga Hari Ini

Harga langsung Dora Factory (DORAFACTORY) hari ini ialah $ 0.01253, dengan 1.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DORAFACTORY kepada USD penukaran adalah $ 0.01253 setiap DORAFACTORY.

Dora Factory kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DORAFACTORY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DORAFACTORY didagangkan antara $ 0.0122 (rendah) dan $ 0.01271 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DORAFACTORY dipindahkan +0.56% dalam sejam terakhir dan -2.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.29K.

Dora Factory (DORAFACTORY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 57.29K$ 57.29K $ 57.29K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.53M$ 12.53M $ 12.53M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tarikh Keluaran 2021-03-22 00:00:00 Rantaian Blok Awam NONE

Had Pasaran semasa Dora Factory ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.29K. Bekalan edaran DORAFACTORY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.53M.