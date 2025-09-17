Lagi Mengenai DORKY

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:20:52 (UTC+8)

Dork Lord (DORKY) Maklumat Harga (USD)

$ 0.04438
$ 0.04438$ 0.04438
$ 0.04762
$ 0.04762$ 0.04762
$ 0.04438
$ 0.04438$ 0.04438

$ 0.04762
$ 0.04762$ 0.04762

$ 0.15920904960381208
$ 0.15920904960381208$ 0.15920904960381208

$ 0.002686366670419065
$ 0.002686366670419065$ 0.002686366670419065

Dork Lord (DORKY) harga masa nyata ialah $ 0.04441. Sepanjang 24 jam yang lalu, DORKY didagangkan antara $ 0.04438 rendah dan $ 0.04762 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DORKY sepanjang masa ialah $ 0.15920904960381208, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002686366670419065.

Dari segi prestasi jangka pendek, DORKY telah berubah sebanyak -1.36% sejak sejam yang lalu, -1.35% dalam 24 jam dan -25.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dork Lord (DORKY) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.04K
$ 17.04K$ 17.04K

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

0.00
0.00 0.00

69,420,000
69,420,000 69,420,000

69,420,000
69,420,000 69,420,000

Had Pasaran semasa Dork Lord ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.04K. Bekalan edaran DORKY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.08M.

Dork Lord (DORKY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dork Lord hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006077-1.35%
30 Hari$ -0.03776-45.96%
60 Hari$ +0.01388+45.46%
90 Hari$ -0.00353-7.37%
Perubahan Harga Dork Lord Hari Ini

Hari ini, DORKY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0006077 (-1.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDork Lord

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.03776 (-45.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dork Lord

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DORKY mengalami perubahan sebanyak $ +0.01388 (+45.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dork Lord

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00353 (-7.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dork Lord (DORKY)?

Semak Dork Lordhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Dork Lord (DORKY)

Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.

Dork Lord tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dork Lord pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DORKY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dork Lord di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dork Lord anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dork Lord Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dork Lord (DORKY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dork Lord (DORKY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dork Lord.

Semak Dork Lord ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dork Lord (DORKY)

Memahami tokenomik Dork Lord (DORKY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DORKY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dork Lord (DORKY)

Mencari cara membeli Dork Lord? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dork Lord di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DORKY kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dork Lord, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Dork Lord Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dork Lord

Berapakah nilai Dork Lord (DORKY) hari ini?
Harga langsung DORKY dalam USD ialah 0.04441 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DORKY ke USD?
Harga semasa DORKY ke USD ialah $ 0.04441. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dork Lord?
Had pasaran untuk DORKY ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DORKY?
Bekalan edaran DORKY ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DORKY?
DORKY mencapai harga ATH sebanyak 0.15920904960381208 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DORKY?
DORKY melihat harga ATL sebanyak 0.002686366670419065 USD.
Berapakah jumlah dagangan DORKY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DORKYialah $ 17.04K USD.
Adakah DORKY akan naik lebih tinggi tahun ini?
DORKY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DORKYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:20:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

