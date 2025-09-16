Apakah itu Polkadot (DOT)

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Polkadot Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Polkadot (DOT)

Memahami tokenomik Polkadot (DOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Polkadot (DOT)

Polkadot Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Polkadot, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polkadot Berapakah nilai Polkadot (DOT) hari ini? Harga langsung DOT dalam USD ialah 4.208 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DOT ke USD? $ 4.208 . Lihat Harga semasa DOT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Polkadot? Had pasaran untuk DOT ialah $ 6.81B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DOT? Bekalan edaran DOT ialah 1.62B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOT? DOT mencapai harga ATH sebanyak 55.00497580824179 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOT? DOT melihat harga ATL sebanyak 2.6928957061 USD . Berapakah jumlah dagangan DOT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOTialah $ 6.70M USD . Adakah DOT akan naik lebih tinggi tahun ini? DOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Polkadot (DOT) Kemas Kini Industri Penting

