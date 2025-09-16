Lagi Mengenai DOT

$4.21
+1.61%1D
Polkadot (DOT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:42:02 (UTC+8)

Polkadot (DOT) Maklumat Harga (USD)

$ 4.104
$ 4.253
$ 4.104
$ 4.253
$ 55.00497580824179
$ 2.6928957061
+0.79%

+1.61%

+3.79%

+3.79%

Polkadot (DOT) harga masa nyata ialah $ 4.208. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOT didagangkan antara $ 4.104 rendah dan $ 4.253 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOT sepanjang masa ialah $ 55.00497580824179, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.6928957061.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOT telah berubah sebanyak +0.79% sejak sejam yang lalu, +1.61% dalam 24 jam dan +3.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polkadot (DOT) Maklumat Pasaran

No.24

$ 6.81B
$ 6.81B$ 6.81B

$ 6.70M
$ 6.70M$ 6.70M

$ 6.81B
$ 6.81B$ 6.81B

1.62B
1.62B 1.62B

--
----

1,617,575,251.4790547
1,617,575,251.4790547 1,617,575,251.4790547

0.16%

2019-05-05 00:00:00

DOT

Had Pasaran semasa Polkadot ialah $ 6.81B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.70M. Bekalan edaran DOT ialah 1.62B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1617575251.4790547. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.81B.

Polkadot (DOT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Polkadot hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.06671+1.61%
30 Hari$ +0.037+0.88%
60 Hari$ -0.085-1.98%
90 Hari$ +0.572+15.73%
Perubahan Harga Polkadot Hari Ini

Hari ini, DOT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.06671 (+1.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPolkadot

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.037 (+0.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Polkadot

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DOT mengalami perubahan sebanyak $ -0.085 (-1.98%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Polkadot

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.572 (+15.73%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Polkadot (DOT)?

Semak Polkadothalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Polkadot (DOT)

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Polkadot tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Polkadot pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DOT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Polkadot di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Polkadot anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Polkadot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Polkadot (DOT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Polkadot (DOT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polkadot.

Semak Polkadot ramalan harga sekarang!

Tokenomik Polkadot (DOT)

Memahami tokenomik Polkadot (DOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Polkadot (DOT)

Mencari cara membeli Polkadot? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Polkadot di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DOT kepada Mata Wang Tempatan

Polkadot Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Polkadot, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Polkadot Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polkadot

Berapakah nilai Polkadot (DOT) hari ini?
Harga langsung DOT dalam USD ialah 4.208 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DOT ke USD?
Harga semasa DOT ke USD ialah $ 4.208. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Polkadot?
Had pasaran untuk DOT ialah $ 6.81B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DOT?
Bekalan edaran DOT ialah 1.62B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOT?
DOT mencapai harga ATH sebanyak 55.00497580824179 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOT?
DOT melihat harga ATL sebanyak 2.6928957061 USD.
Berapakah jumlah dagangan DOT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOTialah $ 6.70M USD.
Adakah DOT akan naik lebih tinggi tahun ini?
DOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:42:02 (UTC+8)

Polkadot (DOT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

