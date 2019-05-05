Tokenomik Polkadot (DOT)
Polkadot (DOT) Maklumat
Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.
Polkadot (DOT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Polkadot (DOT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi Polkadot (DOT)
Terokai lebih mendalam tentang cara token DOT dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Polkadot’s native token, DOT, underpins the network’s security, governance, and parachain ecosystem. Its token economics are multifaceted, supporting a dynamic, scalable, and incentive-aligned blockchain environment. Below is a comprehensive breakdown of DOT’s issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, including unlocking times.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: DOT launched with an initial supply of 1 billion tokens.
- Inflation: DOT is an inflationary token. As of April 2024, the total supply had increased to approximately 1.43 billion due to annual inflation.
- Staking-Driven Inflation: The annual inflation rate is dynamically determined by the network’s “ideal staking rate” (which varies between 45% and 75% depending on the number of active parachain slots). When the system’s actual staking rate matches the ideal, all new DOT is distributed to stakers; otherwise, the remainder is allocated to the treasury.
Allocation Mechanism
- Parachain Slot Auctions: DOT is used to bid for parachain slots via a candle auction mechanism. Winning bids result in DOT being locked for the duration of the slot lease (up to 96 weeks).
- Crowdloans: Community members can contribute DOT to support projects in parachain slot auctions. All contributed DOT is locked for the lease duration and returned after expiration.
- Treasury: DOT not distributed to stakers is allocated to the on-chain treasury, which funds ecosystem development, grants, and bounties.
Usage and Incentive Mechanism
- Staking (Nominated Proof-of-Stake, NPoS):
- Users can become validators or nominators. Validators secure the network and produce blocks, while nominators back validators with their stake.
- Rewards are distributed based on “era points,” reflecting validator activity rather than just stake size.
- Governance:
- DOT holders participate in on-chain governance, voting on proposals and referenda. Voting power can be increased by locking DOT for longer periods.
- Parachain Participation:
- DOT is required for parachain slot auctions and crowdloans, incentivizing active participation in network expansion.
- Treasury Proposals and Bounties:
- DOT funds are used for ecosystem proposals, with curators and contributors rewarded for their work.
Locking Mechanism
- Parachain Slot Auctions:
- DOT is locked for the entire lease period (up to 96 weeks). After the lease, DOT is unlocked and returned to contributors.
- Governance Voting:
- DOT can be locked to increase voting power. The longer the lock (up to 896 days), the greater the voting multiplier (up to 6x per DOT).
- Staking:
- Staked DOT is locked for the duration of participation. Unstaking initiates an unbonding period before tokens become liquid.
Unlocking Time
- Parachain Slot Leases:
- DOT is unlocked at the end of the lease (typically 96 weeks).
- Governance Locks:
- Unlocking occurs after the chosen lock period (up to 896 days).
- Staking Unbonding:
- There is a set unbonding period after unstaking before DOT becomes transferable.
Summary Table
|Mechanism
|Description
|Locking Period
|Unlocking Condition
|Issuance
|Inflationary, supply increases annually
|N/A
|N/A
|Parachain Slot Auction
|DOT locked for slot lease (auction/crowdloan)
|Up to 96 weeks
|End of lease
|Staking (NPoS)
|DOT staked to secure network, earn rewards
|While staked
|After unbonding period
|Governance Voting
|DOT locked to boost voting power
|Up to 896 days
|End of lock period
|Treasury
|DOT allocated for ecosystem development, grants, bounties
|N/A
|N/A
Evolution: Polkadot 1.0 vs. 2.0
- Polkadot 1.0: Static core allocation—each parachain statically locked to a core, leading to inefficiencies.
- Polkadot 2.0: Dynamic core allocation—parachains share and dynamically occupy cores, optimizing resource use and scalability.
Key Takeaways
- DOT’s economics are designed to balance network security, governance, and ecosystem growth.
- Locking and unlocking mechanisms are central to incentivizing long-term participation and network health.
- The transition to dynamic core allocation in Polkadot 2.0 further enhances efficiency and scalability.
Polkadot’s token model is a sophisticated blend of inflationary issuance, incentive-aligned staking, flexible governance, and innovative resource allocation, all underpinned by robust locking and unlocking mechanisms to ensure network security and active participation.
Tokenomik Polkadot (DOT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Polkadot (DOT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DOT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DOT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DOT, terokai DOT harga langsung token!
Cara Membeli DOT
Berminat untuk menambah Polkadot (DOT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli DOT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
Polkadot (DOT) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga DOT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
DOT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DOT? Halaman ramalan harga DOT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.