dovuHargae(DOVU)

1 DOVU ke USD Harga Langsung:

$0.0085265
$0.0085265$0.0085265
+9.04%1D
USD
dovu (DOVU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:41:23 (UTC+8)

dovu (DOVU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0072748
$ 0.0072748$ 0.0072748
24J Rendah
$ 0.0094208
$ 0.0094208$ 0.0094208
24J Tinggi

$ 0.0072748
$ 0.0072748$ 0.0072748

$ 0.0094208
$ 0.0094208$ 0.0094208

$ 0.009162041940088437
$ 0.009162041940088437$ 0.009162041940088437

$ 0.000368190320191491
$ 0.000368190320191491$ 0.000368190320191491

+2.73%

+9.04%

+82.08%

+82.08%

dovu (DOVU) harga masa nyata ialah $ 0.0085265. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOVU didagangkan antara $ 0.0072748 rendah dan $ 0.0094208 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOVU sepanjang masa ialah $ 0.009162041940088437, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000368190320191491.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOVU telah berubah sebanyak +2.73% sejak sejam yang lalu, +9.04% dalam 24 jam dan +82.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dovu (DOVU) Maklumat Pasaran

No.3920

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 180.42K
$ 180.42K$ 180.42K

$ 85.27M
$ 85.27M$ 85.27M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

HBAR

Had Pasaran semasa dovu ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 180.42K. Bekalan edaran DOVU ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.27M.

dovu (DOVU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk dovu hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000706893+9.04%
30 Hari$ +0.0060265+241.06%
60 Hari$ +0.0061287+255.59%
90 Hari$ +0.0067272+373.87%
Perubahan Harga dovu Hari Ini

Hari ini, DOVU mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000706893 (+9.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Haridovu

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0060265 (+241.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari dovu

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DOVU mengalami perubahan sebanyak $ +0.0061287 (+255.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari dovu

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0067272 (+373.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga dovu (DOVU)?

Semak dovuhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu dovu (DOVU)

Introducing dovuOS, the transformative platform reshaping sustainable project management. Our innovative system is designed to streamline complex sustainability tasks, reducing operational costs and simplifying processes. Seamlessly powered by DOVU tokens for any client, dovuOS offers transparent, predictable costs in USD, making sustainable project management more accessible and efficient for businesses.

dovu tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus dovu pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DOVU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang dovu di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian dovu anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

dovu Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai dovu (DOVU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset dovu (DOVU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk dovu.

Semak dovu ramalan harga sekarang!

Tokenomik dovu (DOVU)

Memahami tokenomik dovu (DOVU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOVU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli dovu (DOVU)

Mencari cara membeli dovu? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah dovu di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DOVU kepada Mata Wang Tempatan

1 dovu(DOVU) ke VND
224.3748475
1 dovu(DOVU) ke AUD
A$0.012704485
1 dovu(DOVU) ke GBP
0.006224345
1 dovu(DOVU) ke EUR
0.00716226
1 dovu(DOVU) ke USD
$0.0085265
1 dovu(DOVU) ke MYR
RM0.0358113
1 dovu(DOVU) ke TRY
0.352059185
1 dovu(DOVU) ke JPY
¥1.2533955
1 dovu(DOVU) ke ARS
ARS$12.502151155
1 dovu(DOVU) ke RUB
0.7059942
1 dovu(DOVU) ke INR
0.75084359
1 dovu(DOVU) ke IDR
Rp139.77866616
1 dovu(DOVU) ke KRW
11.776887065
1 dovu(DOVU) ke PHP
0.48532838
1 dovu(DOVU) ke EGP
￡E.0.410380445
1 dovu(DOVU) ke BRL
R$0.04519045
1 dovu(DOVU) ke CAD
C$0.011681305
1 dovu(DOVU) ke BDT
1.0385277
1 dovu(DOVU) ke NGN
12.74507114
1 dovu(DOVU) ke COP
$33.306640625
1 dovu(DOVU) ke ZAR
R.0.147934775
1 dovu(DOVU) ke UAH
0.351036005
1 dovu(DOVU) ke VES
Bs1.36424
1 dovu(DOVU) ke CLP
$8.0916485
1 dovu(DOVU) ke PKR
Rs2.42016176
1 dovu(DOVU) ke KZT
4.61385968
1 dovu(DOVU) ke THB
฿0.270375315
1 dovu(DOVU) ke TWD
NT$0.257244505
1 dovu(DOVU) ke AED
د.إ0.031292255
1 dovu(DOVU) ke CHF
Fr0.006735935
1 dovu(DOVU) ke HKD
HK$0.06633617
1 dovu(DOVU) ke AMD
֏3.2605336
1 dovu(DOVU) ke MAD
.د.م0.076482705
1 dovu(DOVU) ke MXN
$0.156290745
1 dovu(DOVU) ke SAR
ريال0.031974375
1 dovu(DOVU) ke PLN
0.0306954
1 dovu(DOVU) ke RON
лв0.03649342
1 dovu(DOVU) ke SEK
kr0.078870125
1 dovu(DOVU) ke BGN
лв0.014068725
1 dovu(DOVU) ke HUF
Ft2.815876625
1 dovu(DOVU) ke CZK
0.175731165
1 dovu(DOVU) ke KWD
د.ك0.0026005825
1 dovu(DOVU) ke ILS
0.02847851
1 dovu(DOVU) ke AOA
Kz7.772501605
1 dovu(DOVU) ke BHD
.د.ب0.003205964
1 dovu(DOVU) ke BMD
$0.0085265
1 dovu(DOVU) ke DKK
kr0.05388748
1 dovu(DOVU) ke HNL
L0.223650095
1 dovu(DOVU) ke MUR
0.385824125
1 dovu(DOVU) ke NAD
$0.148105305
1 dovu(DOVU) ke NOK
kr0.0835597
1 dovu(DOVU) ke NZD
$0.014239255
1 dovu(DOVU) ke PAB
B/.0.0085265
1 dovu(DOVU) ke PGK
K0.03564077
1 dovu(DOVU) ke QAR
ر.ق0.03103646
1 dovu(DOVU) ke RSD
дин.0.84651092

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dovu, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web dovu Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai dovu

Berapakah nilai dovu (DOVU) hari ini?
Harga langsung DOVU dalam USD ialah 0.0085265 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DOVU ke USD?
Harga semasa DOVU ke USD ialah $ 0.0085265. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran dovu?
Had pasaran untuk DOVU ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DOVU?
Bekalan edaran DOVU ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DOVU?
DOVU mencapai harga ATH sebanyak 0.009162041940088437 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DOVU?
DOVU melihat harga ATL sebanyak 0.000368190320191491 USD.
Berapakah jumlah dagangan DOVU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DOVUialah $ 180.42K USD.
Adakah DOVU akan naik lebih tinggi tahun ini?
DOVU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DOVUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:41:23 (UTC+8)

