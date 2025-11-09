DPENGU Harga Hari Ini

Harga langsung DPENGU (DPENGU) hari ini ialah $ 0.00444, dengan 1.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DPENGU kepada USD penukaran adalah $ 0.00444 setiap DPENGU.

DPENGU kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DPENGU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DPENGU didagangkan antara $ 0.004259 (rendah) dan $ 0.004503 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DPENGU dipindahkan -0.65% dalam sejam terakhir dan -20.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 16.45K.

DPENGU (DPENGU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 16.45K$ 16.45K $ 16.45K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.88M$ 8.88M $ 8.88M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Rantaian Blok Awam TONCOIN

Had Pasaran semasa DPENGU ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 16.45K. Bekalan edaran DPENGU ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.88M.