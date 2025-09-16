Lagi Mengenai DPR

1 DPR ke USD Harga Langsung:

$0.0003041
-0.09%1D
USD
Deeper Network (DPR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:41:37 (UTC+8)

Deeper Network (DPR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000303
24J Rendah
$ 0.0003052
24J Tinggi

$ 0.000303
$ 0.0003052
$ 0.33995451
$ 0.000172676790509784
-0.10%

-0.09%

+0.96%

+0.96%

Deeper Network (DPR) harga masa nyata ialah $ 0.0003041. Sepanjang 24 jam yang lalu, DPR didagangkan antara $ 0.000303 rendah dan $ 0.0003052 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DPR sepanjang masa ialah $ 0.33995451, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000172676790509784.

Dari segi prestasi jangka pendek, DPR telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan +0.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Deeper Network (DPR) Maklumat Pasaran

No.2172

$ 969.46K
$ 199.73K
$ 3.04M
3.19B
10,000,000,000
9,967,141,302.00769
31.87%

2021-04-10 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Deeper Network ialah $ 969.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 199.73K. Bekalan edaran DPR ialah 3.19B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9967141302.00769. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.04M.

Deeper Network (DPR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Deeper Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000274-0.09%
30 Hari$ +0.0000256+9.19%
60 Hari$ -0.0007395-70.87%
90 Hari$ -0.0007909-72.23%
Perubahan Harga Deeper Network Hari Ini

Hari ini, DPR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000274 (-0.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDeeper Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000256 (+9.19%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Deeper Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DPR mengalami perubahan sebanyak $ -0.0007395 (-70.87%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Deeper Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0007909 (-72.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Deeper Network (DPR)?

Semak Deeper Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Deeper Network (DPR)

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Deeper Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Deeper Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DPR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Deeper Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Deeper Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Deeper Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Deeper Network (DPR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Deeper Network (DPR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Deeper Network.

Semak Deeper Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Deeper Network (DPR)

Memahami tokenomik Deeper Network (DPR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DPR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Deeper Network (DPR)

Mencari cara membeli Deeper Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Deeper Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DPR kepada Mata Wang Tempatan

Deeper Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Deeper Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Deeper Network

Berapakah nilai Deeper Network (DPR) hari ini?
Harga langsung DPR dalam USD ialah 0.0003041 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DPR ke USD?
Harga semasa DPR ke USD ialah $ 0.0003041. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Deeper Network?
Had pasaran untuk DPR ialah $ 969.46K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DPR?
Bekalan edaran DPR ialah 3.19B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DPR?
DPR mencapai harga ATH sebanyak 0.33995451 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DPR?
DPR melihat harga ATL sebanyak 0.000172676790509784 USD.
Berapakah jumlah dagangan DPR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DPRialah $ 199.73K USD.
Adakah DPR akan naik lebih tinggi tahun ini?
DPR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DPRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

