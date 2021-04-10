Tokenomik Deeper Network (DPR)

Lihat cerapan utama tentang Deeper Network (DPR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Deeper Network (DPR) Maklumat

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Laman Web Rasmi:
https://www.deeper.network
Kertas putih:
https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1

Deeper Network (DPR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Deeper Network (DPR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 882.97K
Jumlah Bekalan:
$ 9.97B
Bekalan Edaran:
$ 3.19B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.77M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.35372
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000172676790509784
Harga Semasa:
$ 0.0002769
Tokenomik Deeper Network (DPR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Deeper Network (DPR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DPR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DPR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DPR, terokai DPR harga langsung token!

Penafian

