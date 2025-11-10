DramaBits Harga Hari Ini

Harga langsung DramaBits (DRAMA) hari ini ialah $ 0.000001115, dengan 2.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DRAMA kepada USD penukaran adalah $ 0.000001115 setiap DRAMA.

DramaBits kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DRAMA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DRAMA didagangkan antara $ 0.00000109 (rendah) dan $ 0.000001144 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DRAMA dipindahkan -1.33% dalam sejam terakhir dan -98.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 7.35K.

DramaBits (DRAMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 334.50M$ 334.50M $ 334.50M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 300,000,000,000,000 300,000,000,000,000 300,000,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa DramaBits ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.35K. Bekalan edaran DRAMA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 334.50M.