DreamCraft Harga Hari Ini

Harga langsung DreamCraft (DREAMCRAFT) hari ini ialah $ 0.0000001042, dengan 16.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DREAMCRAFT kepada USD penukaran adalah $ 0.0000001042 setiap DREAMCRAFT.

DreamCraft kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DREAMCRAFT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DREAMCRAFT didagangkan antara $ 0.0000001032 (rendah) dan $ 0.000000136 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DREAMCRAFT dipindahkan -1.61% dalam sejam terakhir dan -72.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 50.95K.

DreamCraft (DREAMCRAFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 50.95K$ 50.95K $ 50.95K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.04K$ 1.04K $ 1.04K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa DreamCraft ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 50.95K. Bekalan edaran DREAMCRAFT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.04K.