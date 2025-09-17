Lagi Mengenai DREAMS

Dreams Quest Logo

Dreams QuestHargae(DREAMS)

1 DREAMS ke USD Harga Langsung:

Dreams Quest (DREAMS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:20:59 (UTC+8)

Dreams Quest (DREAMS) Maklumat Harga (USD)

+13.63%

Dreams Quest (DREAMS) harga masa nyata ialah $ 0.0003201. Sepanjang 24 jam yang lalu, DREAMS didagangkan antara $ 0.0003091 rendah dan $ 0.000323 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DREAMS sepanjang masa ialah $ 1.8855601077962427, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DREAMS telah berubah sebanyak +1.36% sejak sejam yang lalu, +1.10% dalam 24 jam dan +13.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dreams Quest (DREAMS) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Dreams Quest ialah $ 500.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 119.34K. Bekalan edaran DREAMS ialah 1.56B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1669037783. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.28M.

Dreams Quest (DREAMS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dreams Quest hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000003485+1.10%
30 Hari$ +0.0000228+7.66%
60 Hari$ +0.0001125+54.19%
90 Hari$ +0.0001181+58.46%
Perubahan Harga Dreams Quest Hari Ini

Hari ini, DREAMS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000003485 (+1.10%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDreams Quest

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000228 (+7.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dreams Quest

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DREAMS mengalami perubahan sebanyak $ +0.0001125 (+54.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dreams Quest

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0001181 (+58.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dreams Quest (DREAMS)?

Semak Dreams Questhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Dreams Quest (DREAMS)

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Dreams Quest tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dreams Quest pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DREAMS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dreams Quest di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dreams Quest anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dreams Quest Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dreams Quest (DREAMS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dreams Quest (DREAMS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dreams Quest.

Semak Dreams Quest ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dreams Quest (DREAMS)

Memahami tokenomik Dreams Quest (DREAMS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DREAMS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dreams Quest (DREAMS)

Mencari cara membeli Dreams Quest? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dreams Quest di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DREAMS kepada Mata Wang Tempatan

Dreams Quest Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dreams Quest, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Dreams Quest Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dreams Quest

Berapakah nilai Dreams Quest (DREAMS) hari ini?
Harga langsung DREAMS dalam USD ialah 0.0003201 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DREAMS ke USD?
Harga semasa DREAMS ke USD ialah $ 0.0003201. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dreams Quest?
Had pasaran untuk DREAMS ialah $ 500.67K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DREAMS?
Bekalan edaran DREAMS ialah 1.56B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DREAMS?
DREAMS mencapai harga ATH sebanyak 1.8855601077962427 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DREAMS?
DREAMS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DREAMS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DREAMSialah $ 119.34K USD.
Adakah DREAMS akan naik lebih tinggi tahun ini?
DREAMS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DREAMSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:20:59 (UTC+8)

