Tokenomik Dreams Quest (DREAMS)

Tokenomik Dreams Quest (DREAMS)

Lihat cerapan utama tentang Dreams Quest (DREAMS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Dreams Quest (DREAMS) Maklumat

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Laman Web Rasmi:
https://dreams.quest
Kertas putih:
https://dreamsquest.fandom.com
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9

Dreams Quest (DREAMS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dreams Quest (DREAMS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 525.54K
$ 525.54K$ 525.54K
Jumlah Bekalan:
$ 1.67B
$ 1.67B$ 1.67B
Bekalan Edaran:
$ 1.56B
$ 1.56B$ 1.56B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00398
$ 0.00398$ 0.00398
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.000336
$ 0.000336$ 0.000336

Tokenomik Dreams Quest (DREAMS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dreams Quest (DREAMS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DREAMS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DREAMS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DREAMS, terokai DREAMS harga langsung token!

Cara Membeli DREAMS

Berminat untuk menambah Dreams Quest (DREAMS) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli DREAMS, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Dreams Quest (DREAMS) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga DREAMS membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

DREAMS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DREAMS? Halaman ramalan harga DREAMS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.