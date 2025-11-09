DREAMSOL Harga Hari Ini

Harga langsung DREAMSOL (DREAMSX402) hari ini ialah $ 0.0259, dengan 26.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DREAMSX402 kepada USD penukaran adalah $ 0.0259 setiap DREAMSX402.

DREAMSOL kini berada pada kedudukan #3636 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DREAMSX402. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DREAMSX402 didagangkan antara $ 0.02103 (rendah) dan $ 0.045 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04023179403234899, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000338121622246258.

Dalam prestasi jangka pendek, DREAMSX402 dipindahkan +0.54% dalam sejam terakhir dan +159.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 112.37K.

DREAMSOL (DREAMSX402) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3636 Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 112.37K$ 112.37K $ 112.37K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.68M$ 26.68M $ 26.68M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 1,030,073,680 1,030,073,680 1,030,073,680 Jumlah Bekalan 1,030,073,680 1,030,073,680 1,030,073,680 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa DREAMSOL ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 112.37K. Bekalan edaran DREAMSX402 ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1030073680. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.68M.