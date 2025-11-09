Dragonswap Harga Hari Ini

Harga langsung Dragonswap (DRG) hari ini ialah $ 0.03524, dengan 6.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DRG kepada USD penukaran adalah $ 0.03524 setiap DRG.

Dragonswap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- DRG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DRG didagangkan antara $ 0.03274 (rendah) dan $ 0.03574 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, DRG dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -10.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 411.25.

Dragonswap (DRG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 411.25$ 411.25 $ 411.25 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.24M$ 35.24M $ 35.24M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SEIEVM

Had Pasaran semasa Dragonswap ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 411.25. Bekalan edaran DRG ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.24M.