Drift ProtocolHargae(DRIFT)

1 DRIFT ke USD Harga Langsung:

$0.6345
$0.6345$0.6345
+2.17%1D
USD
Drift Protocol (DRIFT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:33:13 (UTC+8)

Drift Protocol (DRIFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.6034
$ 0.6034$ 0.6034
24J Rendah
$ 0.6436
$ 0.6436$ 0.6436
24J Tinggi

$ 0.6034
$ 0.6034$ 0.6034

$ 0.6436
$ 0.6436$ 0.6436

$ 2.6530757587765152
$ 2.6530757587765152$ 2.6530757587765152

$ 0.10000390597735823
$ 0.10000390597735823$ 0.10000390597735823

+0.36%

+2.17%

+11.92%

+11.92%

Drift Protocol (DRIFT) harga masa nyata ialah $ 0.6343. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRIFT didagangkan antara $ 0.6034 rendah dan $ 0.6436 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRIFT sepanjang masa ialah $ 2.6530757587765152, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.10000390597735823.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRIFT telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +2.17% dalam 24 jam dan +11.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Drift Protocol (DRIFT) Maklumat Pasaran

No.198

$ 230.64M
$ 230.64M$ 230.64M

$ 945.48K
$ 945.48K$ 945.48K

$ 634.30M
$ 634.30M$ 634.30M

363.62M
363.62M 363.62M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Had Pasaran semasa Drift Protocol ialah $ 230.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 945.48K. Bekalan edaran DRIFT ialah 363.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 634.30M.

Drift Protocol (DRIFT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Drift Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.013476+2.17%
30 Hari$ +0.0812+14.68%
60 Hari$ +0.1522+31.57%
90 Hari$ +0.1887+42.34%
Perubahan Harga Drift Protocol Hari Ini

Hari ini, DRIFT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.013476 (+2.17%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDrift Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0812 (+14.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Drift Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DRIFT mengalami perubahan sebanyak $ +0.1522 (+31.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Drift Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1887 (+42.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Drift Protocol (DRIFT)?

Semak Drift Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Drift Protocol (DRIFT)

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Drift Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Drift Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DRIFT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Drift Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Drift Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Drift Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Drift Protocol (DRIFT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Drift Protocol (DRIFT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Drift Protocol.

Semak Drift Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Drift Protocol (DRIFT)

Memahami tokenomik Drift Protocol (DRIFT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DRIFT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Drift Protocol (DRIFT)

Mencari cara membeli Drift Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Drift Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DRIFT kepada Mata Wang Tempatan

1 Drift Protocol(DRIFT) ke VND
16,691.6045
1 Drift Protocol(DRIFT) ke AUD
A$0.945107
1 Drift Protocol(DRIFT) ke GBP
0.463039
1 Drift Protocol(DRIFT) ke EUR
0.532812
1 Drift Protocol(DRIFT) ke USD
$0.6343
1 Drift Protocol(DRIFT) ke MYR
RM2.66406
1 Drift Protocol(DRIFT) ke TRY
26.177561
1 Drift Protocol(DRIFT) ke JPY
¥92.6078
1 Drift Protocol(DRIFT) ke ARS
ARS$927.333914
1 Drift Protocol(DRIFT) ke RUB
52.678615
1 Drift Protocol(DRIFT) ke INR
55.8184
1 Drift Protocol(DRIFT) ke IDR
Rp10,398.358992
1 Drift Protocol(DRIFT) ke KRW
876.101503
1 Drift Protocol(DRIFT) ke PHP
36.047269
1 Drift Protocol(DRIFT) ke EGP
￡E.30.497144
1 Drift Protocol(DRIFT) ke BRL
R$3.368133
1 Drift Protocol(DRIFT) ke CAD
C$0.868991
1 Drift Protocol(DRIFT) ke BDT
77.25774
1 Drift Protocol(DRIFT) ke NGN
946.711779
1 Drift Protocol(DRIFT) ke COP
$2,468.093015
1 Drift Protocol(DRIFT) ke ZAR
R.11.005105
1 Drift Protocol(DRIFT) ke UAH
26.114131
1 Drift Protocol(DRIFT) ke VES
Bs101.488
1 Drift Protocol(DRIFT) ke CLP
$601.9507
1 Drift Protocol(DRIFT) ke PKR
Rs180.039712
1 Drift Protocol(DRIFT) ke KZT
343.232416
1 Drift Protocol(DRIFT) ke THB
฿20.075595
1 Drift Protocol(DRIFT) ke TWD
NT$19.073401
1 Drift Protocol(DRIFT) ke AED
د.إ2.327881
1 Drift Protocol(DRIFT) ke CHF
Fr0.494754
1 Drift Protocol(DRIFT) ke HKD
HK$4.934854
1 Drift Protocol(DRIFT) ke AMD
֏242.55632
1 Drift Protocol(DRIFT) ke MAD
.د.م5.689671
1 Drift Protocol(DRIFT) ke MXN
$11.633062
1 Drift Protocol(DRIFT) ke SAR
ريال2.378625
1 Drift Protocol(DRIFT) ke PLN
2.277137
1 Drift Protocol(DRIFT) ke RON
лв2.708461
1 Drift Protocol(DRIFT) ke SEK
kr5.854589
1 Drift Protocol(DRIFT) ke BGN
лв1.046595
1 Drift Protocol(DRIFT) ke HUF
Ft208.646642
1 Drift Protocol(DRIFT) ke CZK
13.022179
1 Drift Protocol(DRIFT) ke KWD
د.ك0.1934615
1 Drift Protocol(DRIFT) ke ILS
2.112219
1 Drift Protocol(DRIFT) ke AOA
Kz578.208851
1 Drift Protocol(DRIFT) ke BHD
.د.ب0.2391311
1 Drift Protocol(DRIFT) ke BMD
$0.6343
1 Drift Protocol(DRIFT) ke DKK
kr3.99609
1 Drift Protocol(DRIFT) ke HNL
L16.637689
1 Drift Protocol(DRIFT) ke MUR
28.702075
1 Drift Protocol(DRIFT) ke NAD
$11.017791
1 Drift Protocol(DRIFT) ke NOK
kr6.203454
1 Drift Protocol(DRIFT) ke NZD
$1.059281
1 Drift Protocol(DRIFT) ke PAB
B/.0.6343
1 Drift Protocol(DRIFT) ke PGK
K2.651374
1 Drift Protocol(DRIFT) ke QAR
ر.ق2.308852
1 Drift Protocol(DRIFT) ke RSD
дин.62.751299

Drift Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Drift Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Drift Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Drift Protocol

Berapakah nilai Drift Protocol (DRIFT) hari ini?
Harga langsung DRIFT dalam USD ialah 0.6343 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DRIFT ke USD?
Harga semasa DRIFT ke USD ialah $ 0.6343. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Drift Protocol?
Had pasaran untuk DRIFT ialah $ 230.64M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DRIFT?
Bekalan edaran DRIFT ialah 363.62M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DRIFT?
DRIFT mencapai harga ATH sebanyak 2.6530757587765152 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DRIFT?
DRIFT melihat harga ATL sebanyak 0.10000390597735823 USD.
Berapakah jumlah dagangan DRIFT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DRIFTialah $ 945.48K USD.
Adakah DRIFT akan naik lebih tinggi tahun ini?
DRIFT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DRIFTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:33:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

