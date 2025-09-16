Lagi Mengenai DRN

$0.2962
-1.62%1D
Doran (DRN) Carta Harga Langsung
Doran (DRN) Maklumat Harga (USD)

$ 0.29
$ 0.3039
$ 0.29
$ 0.3039
-0.17%

-1.61%

+37.76%

+37.76%

Doran (DRN) harga masa nyata ialah $ 0.2962. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRN didagangkan antara $ 0.29 rendah dan $ 0.3039 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRN sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRN telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, -1.61% dalam 24 jam dan +37.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Doran (DRN) Maklumat Pasaran

$ 114.78K
$ 14.81M
50,000,000
Had Pasaran semasa Doran ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 114.78K. Bekalan edaran DRN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.81M.

Doran (DRN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Doran hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

Tempoh Perubahan (USD) Perubahan (%)
Hari ini$ -0.004877-1.61%
30 Hari$ +0.0602+25.50%
60 Hari$ +0.0621+26.52%
90 Hari$ +0.0434+17.16%
Perubahan Harga Doran Hari Ini

Hari ini, DRN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.004877 (-1.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDoran

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0602 (+25.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Doran

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DRN mengalami perubahan sebanyak $ +0.0621 (+26.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Doran

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0434 (+17.16%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu Doran (DRN)

SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.

Doran tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Doran pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Doran Ramalan Harga (USD)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Doran

Berapakah nilai Doran (DRN) hari ini?
Harga langsung DRN dalam USD ialah 0.2962 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DRN ke USD?
Harga semasa DRN ke USD ialah $ 0.2962. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Doran?
Had pasaran untuk DRN ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DRN?
Bekalan edaran DRN ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DRN?
DRN mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DRN?
DRN melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan DRN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DRNialah $ 114.78K USD.
Adakah DRN akan naik lebih tinggi tahun ini?
DRN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DRNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

