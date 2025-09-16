Apakah itu Doran (DRN)

SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn.

Doran tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Doran pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak DRN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Doran di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Doran anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Doran Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Doran (DRN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Doran (DRN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Doran.

Semak Doran ramalan harga sekarang!

Tokenomik Doran (DRN)

Memahami tokenomik Doran (DRN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DRN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Doran (DRN)

Mencari cara membeli Doran? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Doran di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DRN kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Doran Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Doran, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Doran Berapakah nilai Doran (DRN) hari ini? Harga langsung DRN dalam USD ialah 0.2962 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DRN ke USD? $ 0.2962 . Lihat Harga semasa DRN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Doran? Had pasaran untuk DRN ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DRN? Bekalan edaran DRN ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DRN? DRN mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DRN? DRN melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan DRN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DRNialah $ 114.78K USD . Adakah DRN akan naik lebih tinggi tahun ini? DRN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DRNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Doran (DRN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC