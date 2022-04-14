Tokenomik Deepswap Protocol (DSP)

Tokenomik Deepswap Protocol (DSP)

Lihat cerapan utama tentang Deepswap Protocol (DSP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Deepswap Protocol (DSP) Maklumat

DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant.

Laman Web Rasmi:
http://deep-swap.org/
Kertas putih:
https://wakeful-writer-533.notion.site/DeepSwap-Official-whitepaper-1bbaa5c5cd358003953ffb2c28dc0c0b
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xd3f32321f25c306e148f3ac90b6ac0fe25ff4941

Deepswap Protocol (DSP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Deepswap Protocol (DSP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
--
----
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
--
----
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00000000141
$ 0.00000000141$ 0.00000000141
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.00000000006282
$ 0.00000000006282$ 0.00000000006282

Tokenomik Deepswap Protocol (DSP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Deepswap Protocol (DSP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DSP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DSP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DSP, terokai DSP harga langsung token!

Cara Membeli DSP

Berminat untuk menambah Deepswap Protocol (DSP) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli DSP, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Deepswap Protocol (DSP) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga DSP membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

DSP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DSP? Halaman ramalan harga DSP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.