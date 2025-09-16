Lagi Mengenai DSYNC

Destra Network Logo

Destra NetworkHargae(DSYNC)

1 DSYNC ke USD Harga Langsung:

$0.1113
$0.1113$0.1113
-1.06%1D
USD
Destra Network (DSYNC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:41:58 (UTC+8)

Destra Network (DSYNC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.10827
$ 0.10827$ 0.10827
24J Rendah
$ 0.11624
$ 0.11624$ 0.11624
24J Tinggi

$ 0.10827
$ 0.10827$ 0.10827

$ 0.11624
$ 0.11624$ 0.11624

$ 0.5513112629242496
$ 0.5513112629242496$ 0.5513112629242496

$ 0.005953619308782976
$ 0.005953619308782976$ 0.005953619308782976

+0.13%

-1.06%

-2.22%

-2.22%

Destra Network (DSYNC) harga masa nyata ialah $ 0.1113. Sepanjang 24 jam yang lalu, DSYNC didagangkan antara $ 0.10827 rendah dan $ 0.11624 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DSYNC sepanjang masa ialah $ 0.5513112629242496, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005953619308782976.

Dari segi prestasi jangka pendek, DSYNC telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -1.06% dalam 24 jam dan -2.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Destra Network (DSYNC) Maklumat Pasaran

No.354

$ 108.51M
$ 108.51M$ 108.51M

$ 407.80K
$ 407.80K$ 407.80K

$ 111.30M
$ 111.30M$ 111.30M

974.95M
974.95M 974.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,874,315.1676701
999,874,315.1676701 999,874,315.1676701

97.49%

ETH

Had Pasaran semasa Destra Network ialah $ 108.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 407.80K. Bekalan edaran DSYNC ialah 974.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999874315.1676701. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 111.30M.

Destra Network (DSYNC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Destra Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0011924-1.06%
30 Hari$ -0.02787-20.03%
60 Hari$ -0.01683-13.14%
90 Hari$ -0.0038-3.31%
Perubahan Harga Destra Network Hari Ini

Hari ini, DSYNC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0011924 (-1.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDestra Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02787 (-20.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Destra Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DSYNC mengalami perubahan sebanyak $ -0.01683 (-13.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Destra Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0038 (-3.31%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Destra Network (DSYNC)?

Semak Destra Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Destra Network (DSYNC)

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

Destra Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Destra Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DSYNC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Destra Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Destra Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Destra Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Destra Network (DSYNC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Destra Network (DSYNC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Destra Network.

Semak Destra Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Destra Network (DSYNC)

Memahami tokenomik Destra Network (DSYNC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DSYNC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Destra Network (DSYNC)

Mencari cara membeli Destra Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Destra Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DSYNC kepada Mata Wang Tempatan

1 Destra Network(DSYNC) ke VND
2,928.8595
1 Destra Network(DSYNC) ke AUD
A$0.165837
1 Destra Network(DSYNC) ke GBP
0.081249
1 Destra Network(DSYNC) ke EUR
0.093492
1 Destra Network(DSYNC) ke USD
$0.1113
1 Destra Network(DSYNC) ke MYR
RM0.46746
1 Destra Network(DSYNC) ke TRY
4.595577
1 Destra Network(DSYNC) ke JPY
¥16.3611
1 Destra Network(DSYNC) ke ARS
ARS$163.195851
1 Destra Network(DSYNC) ke RUB
9.21564
1 Destra Network(DSYNC) ke INR
9.801078
1 Destra Network(DSYNC) ke IDR
Rp1,824.589872
1 Destra Network(DSYNC) ke KRW
153.728673
1 Destra Network(DSYNC) ke PHP
6.335196
1 Destra Network(DSYNC) ke EGP
￡E.5.356869
1 Destra Network(DSYNC) ke BRL
R$0.58989
1 Destra Network(DSYNC) ke CAD
C$0.152481
1 Destra Network(DSYNC) ke BDT
13.55634
1 Destra Network(DSYNC) ke NGN
166.366788
1 Destra Network(DSYNC) ke COP
$434.765625
1 Destra Network(DSYNC) ke ZAR
R.1.931055
1 Destra Network(DSYNC) ke UAH
4.582221
1 Destra Network(DSYNC) ke VES
Bs17.808
1 Destra Network(DSYNC) ke CLP
$105.6237
1 Destra Network(DSYNC) ke PKR
Rs31.591392
1 Destra Network(DSYNC) ke KZT
60.226656
1 Destra Network(DSYNC) ke THB
฿3.529323
1 Destra Network(DSYNC) ke TWD
NT$3.357921
1 Destra Network(DSYNC) ke AED
د.إ0.408471
1 Destra Network(DSYNC) ke CHF
Fr0.087927
1 Destra Network(DSYNC) ke HKD
HK$0.865914
1 Destra Network(DSYNC) ke AMD
֏42.56112
1 Destra Network(DSYNC) ke MAD
.د.م0.998361
1 Destra Network(DSYNC) ke MXN
$2.040129
1 Destra Network(DSYNC) ke SAR
ريال0.417375
1 Destra Network(DSYNC) ke PLN
0.40068
1 Destra Network(DSYNC) ke RON
лв0.476364
1 Destra Network(DSYNC) ke SEK
kr1.029525
1 Destra Network(DSYNC) ke BGN
лв0.183645
1 Destra Network(DSYNC) ke HUF
Ft36.756825
1 Destra Network(DSYNC) ke CZK
2.293893
1 Destra Network(DSYNC) ke KWD
د.ك0.0339465
1 Destra Network(DSYNC) ke ILS
0.371742
1 Destra Network(DSYNC) ke AOA
Kz101.457741
1 Destra Network(DSYNC) ke BHD
.د.ب0.0418488
1 Destra Network(DSYNC) ke BMD
$0.1113
1 Destra Network(DSYNC) ke DKK
kr0.703416
1 Destra Network(DSYNC) ke HNL
L2.919399
1 Destra Network(DSYNC) ke MUR
5.036325
1 Destra Network(DSYNC) ke NAD
$1.933281
1 Destra Network(DSYNC) ke NOK
kr1.09074
1 Destra Network(DSYNC) ke NZD
$0.185871
1 Destra Network(DSYNC) ke PAB
B/.0.1113
1 Destra Network(DSYNC) ke PGK
K0.465234
1 Destra Network(DSYNC) ke QAR
ر.ق0.405132
1 Destra Network(DSYNC) ke RSD
дин.11.049864

Destra Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Destra Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Destra Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Destra Network

Berapakah nilai Destra Network (DSYNC) hari ini?
Harga langsung DSYNC dalam USD ialah 0.1113 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DSYNC ke USD?
Harga semasa DSYNC ke USD ialah $ 0.1113. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Destra Network?
Had pasaran untuk DSYNC ialah $ 108.51M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DSYNC?
Bekalan edaran DSYNC ialah 974.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DSYNC?
DSYNC mencapai harga ATH sebanyak 0.5513112629242496 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DSYNC?
DSYNC melihat harga ATL sebanyak 0.005953619308782976 USD.
Berapakah jumlah dagangan DSYNC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DSYNCialah $ 407.80K USD.
Adakah DSYNC akan naik lebih tinggi tahun ini?
DSYNC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DSYNCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:41:58 (UTC+8)

