$0.01643
-3.01%1D
Dtec (DTEC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:28:46 (UTC+8)

Dtec (DTEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01585
24J Rendah
$ 0.02244
24J Tinggi

$ 0.01585
$ 0.02244
$ 0.209790098274572
$ 0.011350206009706468
-1.86%

-3.01%

+2.23%

+2.23%

Dtec (DTEC) harga masa nyata ialah $ 0.01644. Sepanjang 24 jam yang lalu, DTEC didagangkan antara $ 0.01585 rendah dan $ 0.02244 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DTEC sepanjang masa ialah $ 0.209790098274572, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011350206009706468.

Dari segi prestasi jangka pendek, DTEC telah berubah sebanyak -1.86% sejak sejam yang lalu, -3.01% dalam 24 jam dan +2.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dtec (DTEC) Maklumat Pasaran

No.1923

$ 1.78M
$ 101.86K
$ 7.40M
108.13M
450,000,000
338,415,647.49448
24.02%

MATIC

Had Pasaran semasa Dtec ialah $ 1.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.86K. Bekalan edaran DTEC ialah 108.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 338415647.49448. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.40M.

Dtec (DTEC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dtec hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005099-3.01%
30 Hari$ -0.01167-41.52%
60 Hari$ -0.00858-34.30%
90 Hari$ -0.0014-7.85%
Perubahan Harga Dtec Hari Ini

Hari ini, DTEC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0005099 (-3.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDtec

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01167 (-41.52%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dtec

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DTEC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00858 (-34.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dtec

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0014 (-7.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dtec (DTEC)?

Semak Dtechalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Dtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Dtec tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dtec pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DTEC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dtec di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dtec anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dtec Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dtec (DTEC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dtec (DTEC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dtec.

Semak Dtec ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dtec (DTEC)

Memahami tokenomik Dtec (DTEC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DTEC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dtec (DTEC)

Mencari cara membeli Dtec? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dtec di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DTEC kepada Mata Wang Tempatan

Dtec Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dtec, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dtec

Berapakah nilai Dtec (DTEC) hari ini?
Harga langsung DTEC dalam USD ialah 0.01644 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DTEC ke USD?
Harga semasa DTEC ke USD ialah $ 0.01644. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dtec?
Had pasaran untuk DTEC ialah $ 1.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DTEC?
Bekalan edaran DTEC ialah 108.13M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DTEC?
DTEC mencapai harga ATH sebanyak 0.209790098274572 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DTEC?
DTEC melihat harga ATL sebanyak 0.011350206009706468 USD.
Berapakah jumlah dagangan DTEC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DTECialah $ 101.86K USD.
Adakah DTEC akan naik lebih tinggi tahun ini?
DTEC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DTECramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Dtec (DTEC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

