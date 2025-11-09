DraperTV Harga Hari Ini

Harga langsung DraperTV (DTV) hari ini ialah $ 0.002355, dengan 19.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DTV kepada USD penukaran adalah $ 0.002355 setiap DTV.

DraperTV kini berada pada kedudukan #3950 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 DTV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DTV didagangkan antara $ 0.002203 (rendah) dan $ 0.003043 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01618711342442028, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000080537288575569.

Dalam prestasi jangka pendek, DTV dipindahkan -0.05% dalam sejam terakhir dan +2.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 61.66K.

DraperTV (DTV) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3950 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 61.66K$ 61.66K $ 61.66K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 999,996,483 999,996,483 999,996,483 Jumlah Bekalan 999,996,483 999,996,483 999,996,483 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa DraperTV ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.66K. Bekalan edaran DTV ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996483. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.35M.