Lagi Mengenai DUCK

Maklumat Harga DUCK

Kertas putih DUCK

Laman Web Rasmi DUCK

Tokenomik DUCK

Ramalan Harga DUCK

Sejarah DUCK

DUCK Panduan Membeli

Penukar Mata Wang DUCK-ke-Fiat

DUCK Spot

DUCK Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

DuckChain Logo

DuckChainHargae(DUCK)

1 DUCK ke USD Harga Langsung:

$0.004661
$0.004661$0.004661
-0.66%1D
USD
DuckChain (DUCK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:28:53 (UTC+8)

DuckChain (DUCK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004615
$ 0.004615$ 0.004615
24J Rendah
$ 0.004728
$ 0.004728$ 0.004728
24J Tinggi

$ 0.004615
$ 0.004615$ 0.004615

$ 0.004728
$ 0.004728$ 0.004728

$ 0.013127834105261482
$ 0.013127834105261482$ 0.013127834105261482

$ 0.00196542123946365
$ 0.00196542123946365$ 0.00196542123946365

-1.09%

-0.66%

-0.43%

-0.43%

DuckChain (DUCK) harga masa nyata ialah $ 0.004661. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUCK didagangkan antara $ 0.004615 rendah dan $ 0.004728 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUCK sepanjang masa ialah $ 0.013127834105261482, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00196542123946365.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUCK telah berubah sebanyak -1.09% sejak sejam yang lalu, -0.66% dalam 24 jam dan -0.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DuckChain (DUCK) Maklumat Pasaran

No.835

$ 24.96M
$ 24.96M$ 24.96M

$ 13.74K
$ 13.74K$ 13.74K

$ 46.61M
$ 46.61M$ 46.61M

5.35B
5.35B 5.35B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,454,878,330
9,454,878,330 9,454,878,330

53.54%

TONCOIN

Had Pasaran semasa DuckChain ialah $ 24.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.74K. Bekalan edaran DUCK ialah 5.35B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9454878330. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.61M.

DuckChain (DUCK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DuckChain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003097-0.66%
30 Hari$ -0.000457-8.93%
60 Hari$ -0.000103-2.17%
90 Hari$ +0.002051+78.58%
Perubahan Harga DuckChain Hari Ini

Hari ini, DUCK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00003097 (-0.66%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDuckChain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000457 (-8.93%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DuckChain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DUCK mengalami perubahan sebanyak $ -0.000103 (-2.17%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DuckChain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.002051 (+78.58%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DuckChain (DUCK)?

Semak DuckChainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DuckChain (DUCK)

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

DuckChain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DuckChain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DUCK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DuckChain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DuckChain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DuckChain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DuckChain (DUCK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DuckChain (DUCK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DuckChain.

Semak DuckChain ramalan harga sekarang!

Tokenomik DuckChain (DUCK)

Memahami tokenomik DuckChain (DUCK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DUCK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DuckChain (DUCK)

Mencari cara membeli DuckChain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DuckChain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DUCK kepada Mata Wang Tempatan

1 DuckChain(DUCK) ke USD
$0.004661

DuckChain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DuckChain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DuckChain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DuckChain

Berapakah nilai DuckChain (DUCK) hari ini?
Harga langsung DUCK dalam USD ialah 0.004661 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DUCK ke USD?
Harga semasa DUCK ke USD ialah $ 0.004661. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DuckChain?
Had pasaran untuk DUCK ialah $ 24.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DUCK?
Bekalan edaran DUCK ialah 5.35B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DUCK?
DUCK mencapai harga ATH sebanyak 0.013127834105261482 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DUCK?
DUCK melihat harga ATL sebanyak 0.00196542123946365 USD.
Berapakah jumlah dagangan DUCK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DUCKialah $ 13.74K USD.
Adakah DUCK akan naik lebih tinggi tahun ini?
DUCK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DUCKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:28:53 (UTC+8)

DuckChain (DUCK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator DUCK-ke-USD

Jumlah

DUCK
DUCK
USD
USD

1 DUCK = 0.004661 USD

Berdagang DUCK

DUCKUSDT
$0.004661
$0.004661$0.004661
-0.67%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan