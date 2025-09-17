Apakah itu DuckChain (DUCK)

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DuckChain Berapakah nilai DuckChain (DUCK) hari ini? Harga langsung DUCK dalam USD ialah 0.004661 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DUCK ke USD? $ 0.004661 . Lihat Harga semasa DUCK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran DuckChain? Had pasaran untuk DUCK ialah $ 24.96M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DUCK? Bekalan edaran DUCK ialah 5.35B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DUCK? DUCK mencapai harga ATH sebanyak 0.013127834105261482 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DUCK? DUCK melihat harga ATL sebanyak 0.00196542123946365 USD . Berapakah jumlah dagangan DUCK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DUCKialah $ 13.74K USD . Adakah DUCK akan naik lebih tinggi tahun ini? DUCK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DUCKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

DuckChain (DUCK) Kemas Kini Industri Penting

