1 DUSK ke USD Harga Langsung:

$0.06395
+0.67%1D
Dusk Network (DUSK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:21:28 (UTC+8)

Dusk Network (DUSK) Maklumat Harga (USD)

$ 0.06155
24J Rendah
$ 0.06407
24J Tinggi

+1.26%

+0.67%

-1.70%

-1.70%

Dusk Network (DUSK) harga masa nyata ialah $ 0.06394. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUSK didagangkan antara $ 0.06155 rendah dan $ 0.06407 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUSK sepanjang masa ialah $ 1.1657160542174692, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01105859193.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUSK telah berubah sebanyak +1.26% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan -1.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dusk Network (DUSK) Maklumat Pasaran

$ 31.06M
$ 232.14K
$ 63.94M
485.70M
1,000,000,000
500,000,000
48.56%

Had Pasaran semasa Dusk Network ialah $ 31.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 232.14K. Bekalan edaran DUSK ialah 485.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.94M.

Dusk Network (DUSK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Dusk Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004256+0.67%
30 Hari$ -0.00555-7.99%
60 Hari$ -0.00497-7.22%
90 Hari$ +0.01125+21.35%
Perubahan Harga Dusk Network Hari Ini

Hari ini, DUSK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0004256 (+0.67%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDusk Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00555 (-7.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Dusk Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DUSK mengalami perubahan sebanyak $ -0.00497 (-7.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Dusk Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01125 (+21.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Dusk Network (DUSK)?

Semak Dusk Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Dusk Network (DUSK)

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Dusk Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dusk Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DUSK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Dusk Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dusk Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dusk Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dusk Network (DUSK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dusk Network (DUSK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dusk Network.

Semak Dusk Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dusk Network (DUSK)

Memahami tokenomik Dusk Network (DUSK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DUSK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dusk Network (DUSK)

Mencari cara membeli Dusk Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dusk Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DUSK kepada Mata Wang Tempatan

1 Dusk Network(DUSK) ke VND
1,682.5811
1 Dusk Network(DUSK) ke AUD
A$0.0952706
1 Dusk Network(DUSK) ke GBP
0.0466762
1 Dusk Network(DUSK) ke EUR
0.0537096
1 Dusk Network(DUSK) ke USD
$0.06394
1 Dusk Network(DUSK) ke MYR
RM0.268548
1 Dusk Network(DUSK) ke TRY
2.6388038
1 Dusk Network(DUSK) ke JPY
¥9.33524
1 Dusk Network(DUSK) ke ARS
ARS$93.6158328
1 Dusk Network(DUSK) ke RUB
5.319808
1 Dusk Network(DUSK) ke INR
5.6254412
1 Dusk Network(DUSK) ke IDR
Rp1,048.1965536
1 Dusk Network(DUSK) ke KRW
88.1930814
1 Dusk Network(DUSK) ke PHP
3.6343496
1 Dusk Network(DUSK) ke EGP
￡E.3.0748746
1 Dusk Network(DUSK) ke BRL
R$0.3382426
1 Dusk Network(DUSK) ke CAD
C$0.0875978
1 Dusk Network(DUSK) ke BDT
7.787892
1 Dusk Network(DUSK) ke NGN
95.5749544
1 Dusk Network(DUSK) ke COP
$248.793737
1 Dusk Network(DUSK) ke ZAR
R.1.1080802
1 Dusk Network(DUSK) ke UAH
2.6324098
1 Dusk Network(DUSK) ke VES
Bs10.2304
1 Dusk Network(DUSK) ke CLP
$60.67906
1 Dusk Network(DUSK) ke PKR
Rs18.1487296
1 Dusk Network(DUSK) ke KZT
34.5992128
1 Dusk Network(DUSK) ke THB
฿2.0256192
1 Dusk Network(DUSK) ke TWD
NT$1.924594
1 Dusk Network(DUSK) ke AED
د.إ0.2346598
1 Dusk Network(DUSK) ke CHF
Fr0.0498732
1 Dusk Network(DUSK) ke HKD
HK$0.4974532
1 Dusk Network(DUSK) ke AMD
֏24.450656
1 Dusk Network(DUSK) ke MAD
.د.م0.5735418
1 Dusk Network(DUSK) ke MXN
$1.1694626
1 Dusk Network(DUSK) ke SAR
ريال0.239775
1 Dusk Network(DUSK) ke PLN
0.2289052
1 Dusk Network(DUSK) ke RON
лв0.2723844
1 Dusk Network(DUSK) ke SEK
kr0.5901662
1 Dusk Network(DUSK) ke BGN
лв0.105501
1 Dusk Network(DUSK) ke HUF
Ft20.9844686
1 Dusk Network(DUSK) ke CZK
1.3101306
1 Dusk Network(DUSK) ke KWD
د.ك0.01943776
1 Dusk Network(DUSK) ke ILS
0.2129202
1 Dusk Network(DUSK) ke AOA
Kz58.2857858
1 Dusk Network(DUSK) ke BHD
.د.ب0.02410538
1 Dusk Network(DUSK) ke BMD
$0.06394
1 Dusk Network(DUSK) ke DKK
kr0.4021826
1 Dusk Network(DUSK) ke HNL
L1.6771462
1 Dusk Network(DUSK) ke MUR
2.893285
1 Dusk Network(DUSK) ke NAD
$1.1106378
1 Dusk Network(DUSK) ke NOK
kr0.6240544
1 Dusk Network(DUSK) ke NZD
$0.1067798
1 Dusk Network(DUSK) ke PAB
B/.0.06394
1 Dusk Network(DUSK) ke PGK
K0.2672692
1 Dusk Network(DUSK) ke QAR
ر.ق0.2327416
1 Dusk Network(DUSK) ke RSD
дин.6.314075

Dusk Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dusk Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Dusk Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dusk Network

Berapakah nilai Dusk Network (DUSK) hari ini?
Harga langsung DUSK dalam USD ialah 0.06394 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DUSK ke USD?
Harga semasa DUSK ke USD ialah $ 0.06394. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dusk Network?
Had pasaran untuk DUSK ialah $ 31.06M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DUSK?
Bekalan edaran DUSK ialah 485.70M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DUSK?
DUSK mencapai harga ATH sebanyak 1.1657160542174692 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DUSK?
DUSK melihat harga ATL sebanyak 0.01105859193 USD.
Berapakah jumlah dagangan DUSK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DUSKialah $ 232.14K USD.
Adakah DUSK akan naik lebih tinggi tahun ini?
DUSK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DUSKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:21:28 (UTC+8)

Dusk Network (DUSK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

