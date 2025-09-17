Lagi Mengenai DYDX

Maklumat Harga DYDX

Kertas putih DYDX

Laman Web Rasmi DYDX

Tokenomik DYDX

Ramalan Harga DYDX

Sejarah DYDX

DYDX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang DYDX-ke-Fiat

DYDX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

dYdX Logo

dYdXHargae(DYDX)

1 DYDX ke USD Harga Langsung:

$0.6332
$0.6332$0.6332
+0.92%1D
USD
dYdX (DYDX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:21:35 (UTC+8)

dYdX (DYDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5982
$ 0.5982$ 0.5982
24J Rendah
$ 0.6338
$ 0.6338$ 0.6338
24J Tinggi

$ 0.5982
$ 0.5982$ 0.5982

$ 0.6338
$ 0.6338$ 0.6338

$ 4.52847355533478
$ 4.52847355533478$ 4.52847355533478

$ 0.41678738699944223
$ 0.41678738699944223$ 0.41678738699944223

+1.40%

+0.92%

+2.29%

+2.29%

dYdX (DYDX) harga masa nyata ialah $ 0.6332. Sepanjang 24 jam yang lalu, DYDX didagangkan antara $ 0.5982 rendah dan $ 0.6338 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DYDX sepanjang masa ialah $ 4.52847355533478, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.41678738699944223.

Dari segi prestasi jangka pendek, DYDX telah berubah sebanyak +1.40% sejak sejam yang lalu, +0.92% dalam 24 jam dan +2.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dYdX (DYDX) Maklumat Pasaran

No.124

$ 495.57M
$ 495.57M$ 495.57M

$ 217.03K
$ 217.03K$ 217.03K

$ 633.20M
$ 633.20M$ 633.20M

782.65M
782.65M 782.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

958,342,745
958,342,745 958,342,745

78.26%

0.01%

NONE

Had Pasaran semasa dYdX ialah $ 495.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 217.03K. Bekalan edaran DYDX ialah 782.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 958342745. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 633.20M.

dYdX (DYDX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk dYdX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005772+0.92%
30 Hari$ -0.0434-6.42%
60 Hari$ -0.0304-4.59%
90 Hari$ +0.1305+25.95%
Perubahan Harga dYdX Hari Ini

Hari ini, DYDX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.005772 (+0.92%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HaridYdX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0434 (-6.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari dYdX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, DYDX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0304 (-4.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari dYdX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1305 (+25.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga dYdX (DYDX)?

Semak dYdXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

dYdX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus dYdX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak DYDX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang dYdX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian dYdX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

dYdX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai dYdX (DYDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset dYdX (DYDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk dYdX.

Semak dYdX ramalan harga sekarang!

Tokenomik dYdX (DYDX)

Memahami tokenomik dYdX (DYDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DYDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli dYdX (DYDX)

Mencari cara membeli dYdX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah dYdX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

DYDX kepada Mata Wang Tempatan

1 dYdX(DYDX) ke VND
16,662.658
1 dYdX(DYDX) ke AUD
A$0.943468
1 dYdX(DYDX) ke GBP
0.462236
1 dYdX(DYDX) ke EUR
0.531888
1 dYdX(DYDX) ke USD
$0.6332
1 dYdX(DYDX) ke MYR
RM2.65944
1 dYdX(DYDX) ke TRY
26.132164
1 dYdX(DYDX) ke JPY
¥92.4472
1 dYdX(DYDX) ke ARS
ARS$927.080784
1 dYdX(DYDX) ke RUB
52.68224
1 dYdX(DYDX) ke INR
55.708936
1 dYdX(DYDX) ke IDR
Rp10,380.326208
1 dYdX(DYDX) ke KRW
873.379092
1 dYdX(DYDX) ke PHP
35.991088
1 dYdX(DYDX) ke EGP
￡E.30.450588
1 dYdX(DYDX) ke BRL
R$3.349628
1 dYdX(DYDX) ke CAD
C$0.867484
1 dYdX(DYDX) ke BDT
77.12376
1 dYdX(DYDX) ke NGN
946.482032
1 dYdX(DYDX) ke COP
$2,463.81286
1 dYdX(DYDX) ke ZAR
R.10.973356
1 dYdX(DYDX) ke UAH
26.068844
1 dYdX(DYDX) ke VES
Bs101.312
1 dYdX(DYDX) ke CLP
$600.9068
1 dYdX(DYDX) ke PKR
Rs179.727488
1 dYdX(DYDX) ke KZT
342.637184
1 dYdX(DYDX) ke THB
฿20.059776
1 dYdX(DYDX) ke TWD
NT$19.05932
1 dYdX(DYDX) ke AED
د.إ2.323844
1 dYdX(DYDX) ke CHF
Fr0.493896
1 dYdX(DYDX) ke HKD
HK$4.926296
1 dYdX(DYDX) ke AMD
֏242.13568
1 dYdX(DYDX) ke MAD
.د.م5.679804
1 dYdX(DYDX) ke MXN
$11.581228
1 dYdX(DYDX) ke SAR
ريال2.3745
1 dYdX(DYDX) ke PLN
2.266856
1 dYdX(DYDX) ke RON
лв2.697432
1 dYdX(DYDX) ke SEK
kr5.844436
1 dYdX(DYDX) ke BGN
лв1.04478
1 dYdX(DYDX) ke HUF
Ft207.809908
1 dYdX(DYDX) ke CZK
12.974268
1 dYdX(DYDX) ke KWD
د.ك0.1924928
1 dYdX(DYDX) ke ILS
2.108556
1 dYdX(DYDX) ke AOA
Kz577.206124
1 dYdX(DYDX) ke BHD
.د.ب0.2387164
1 dYdX(DYDX) ke BMD
$0.6332
1 dYdX(DYDX) ke DKK
kr3.982828
1 dYdX(DYDX) ke HNL
L16.608836
1 dYdX(DYDX) ke MUR
28.6523
1 dYdX(DYDX) ke NAD
$10.998684
1 dYdX(DYDX) ke NOK
kr6.180032
1 dYdX(DYDX) ke NZD
$1.057444
1 dYdX(DYDX) ke PAB
B/.0.6332
1 dYdX(DYDX) ke PGK
K2.646776
1 dYdX(DYDX) ke QAR
ر.ق2.304848
1 dYdX(DYDX) ke RSD
дин.62.5285

dYdX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dYdX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web dYdX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai dYdX

Berapakah nilai dYdX (DYDX) hari ini?
Harga langsung DYDX dalam USD ialah 0.6332 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DYDX ke USD?
Harga semasa DYDX ke USD ialah $ 0.6332. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran dYdX?
Had pasaran untuk DYDX ialah $ 495.57M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DYDX?
Bekalan edaran DYDX ialah 782.65M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DYDX?
DYDX mencapai harga ATH sebanyak 4.52847355533478 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DYDX?
DYDX melihat harga ATL sebanyak 0.41678738699944223 USD.
Berapakah jumlah dagangan DYDX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DYDXialah $ 217.03K USD.
Adakah DYDX akan naik lebih tinggi tahun ini?
DYDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DYDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:21:35 (UTC+8)

dYdX (DYDX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator DYDX-ke-USD

Jumlah

DYDX
DYDX
USD
USD

1 DYDX = 0.6332 USD

Berdagang DYDX

DYDXUSDT
$0.6332
$0.6332$0.6332
+0.89%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan